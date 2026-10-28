'Dies Artis', esplosione di arte, colori e creatività alla Villa comunale di San Salvo

Un’altra edizione di successo per “Dies Artis – Festival delle Arti”, che domenica 25 ottobre ha trasformato la Villa comunale “Remo Gaspari” di San Salvo in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto.

Una giornata all’insegna della bellezza, della fantasia e della condivisione - si legge in una nota del Comune -, durante la quale numerosi artisti hanno animato i viali della villa con tele, dipinti, gioielli, creazioni artigianali e opere artistiche di ogni genere, regalando ai visitatori un viaggio tra colori, emozioni e talento.

Un evento capace di richiamare artisti anche da fuori territorio, a testimonianza dell’interesse crescente verso questa manifestazione. A San Salvo sono arrivati creativi da Teramo, L’Aquila, Scafa, dal vicino Molise, oltre naturalmente a numerosi artisti di Vasto e San Salvo. Una partecipazione che ha favorito l’incontro tra esperienze, sensibilità e linguaggi artistici differenti, uniti dalla stessa passione per l’arte.

A conclusione della manifestazione, la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini ha consegnato personalmente a ciascun artista una pergamena di riconoscimento, quale segno di gratitudine per la partecipazione e per il prezioso contributo dato alla promozione dell’arte e della cultura.

Un successo che conferma la crescita di Dies Artis, festival giunto alla sua seconda edizione e sempre più capace di valorizzare il talento artistico, creare occasioni di incontro e rendere la cultura protagonista degli spazi della città.

Un sentito ringraziamento a tutti gli artisti, ai partecipanti e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. E dopo il successo di questa seconda edizione, lo sguardo è già rivolto alla terza!