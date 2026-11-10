L'arte di Mario Pachioli nella Collezione 'Polistampa'

C'è la presenza dell'arte di Mario Pachioli, vastese affermatosi a Firenze, nella mostra “La Collezione Polistampa. Mauro e Antonio Pagliai promotori d’arte a Firenze”, inaugurata l’8 novembre a Sesto Fiorentino nell'ambito della XV edizione della rassegna culturale “Alto Basso”, visitabile fino all'8 dicembre 2026.

L'esposizione, spiega la figlia Grazia Pachioli, articolata in tre sedi - Centro Espositivo Antonio Berti, La Soffitta – Spazio delle Arti di Colonnata e il Rifugio Gualdo - rende omaggio alla storia e alla sensibilità collezionistica della famiglia Pagliai, attraverso 112 opere di 79 artisti, protagonisti dell'arte italiana del Novecento e contemporanea.

Le opere potranno essere ammirate tutti i pomeriggi, dal mercoledì al sabato, dalle ore 15 alle 17; la domenica e nei giorni festivi sarà possibile visitare la mostra anche al mattino, dalle ore 10 alle 12.

All'interno di questo importante percorso espositivo è stata inclusa anche l'opera di Mario Pachioli, esposta presso La Soffitta – Spazio delle Arti di Colonnata, dal titolo:

“Nudi a Cavallo” (1982)

Tecnica: sanguigna

Dimensioni: 51 × 71 cm

Un'opera che custodisce anche una testimonianza personale del rapporto di stima e amicizia tra l'artista e Mauro Pagliai, una dedica autografa apposta da mio padre, che recita: «A Mauro Pagliai, con stima, Pachioli Mario». Un particolare che assume oggi un valore ancora più significativo, restituendo il ricordo di un legame umano e culturale che ha contribuito a costruire nel tempo la storia di questa importante collezione.

catalogo della mostra, acquistabile (un'apposita sezione alle pagine 136 e 137. Qui, oltre alla presentazione dell'artista e della sua opera, è stata inserita una nota critica che approfondisce la ricerca artistica e la sua visione: Un ulteriore motivo di orgoglio è rappresentato dal, acquistabile ( https://www.leonardolibri.com/libro-8217-la-collezione-polistampa.html ), nel quale è dedicata a Mario Pachiolialle pagine 136 e 137. Qui, oltre alla presentazione dell'artista e della sua opera, è stata inserita una nota critica che approfondisce la ricerca artistica e la sua visione:

«In questa sanguigna, gli studi dei nudi a cavallo, di lontana memoria michelangiolesca e leonardiana nel solco dei grandi classici, allo stesso tempo ricordano i moderni cavalli di De Chirico. Per la Collezione Pagliai, Pachioli rappresenta una significativa continuità della grande tradizione della scultura figurativa fiorentina, fondata sulla centralità del disegno, sulla conoscenza della figura e sulla perizia della modellazione. La sua opera coniuga infatti una solida cultura plastica di matrice classica con una sensibilità contemporanea, affidando alla figura umana un ruolo insieme espressivo, poetico e simbolico».

"Parole - rimarca Grazia Pachioli - che restituiscono con grande sensibilità l'identità artistica di mio padre, il suo legame con la tradizione figurativa e la sua capacità di interpretare la figura umana attraverso una ricerca personale, colta e contemporanea.

“L'arte raccontata – La Collezione Polistampa: Mauro e Antonio Pagliai promotori d'arte a Firenze”, con Elisabetta Mereu, speaker e giornalista, e Marco Frosini dietro la telecamera. È possibile visionare il servizio al seguente link: A testimonianza dell'iniziativa è stato inoltre realizzato un servizio dal titolo, con, speaker e giornalista, edietro la telecamera. È possibile visionare il servizio al seguente link: https://youtu.be/wqJV1-KRJtc?si=K8KNsz7bmfFLDh0X

“Da figlia - conclude Grazia Pachioli - sono particolarmente felice che, a distanza di quasi due anni dalla sua scomparsa, il lavoro di mio padre continui a essere riconosciuto, ricordato e inserito in un contesto che valorizza la storia dell'arte e le relazioni tra artisti e collezionisti. La sua presenza nella Collezione Pagliai rappresenta non soltanto un riconoscimento artistico, ma anche la testimonianza concreta di un percorso umano e professionale che merita di essere tramandato”.