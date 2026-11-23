A 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo di Collodi, autore di Pinocchio e di altre importanti opere didattiche, giornalista, direttore di periodici, critico teatrale e volontario in due Guerre di Indipendenza, il Comitato per il Bicentenario Collodiano 1826 - 2026, promuove un'iniziativa dedicata alla filatelia.

Il 24 novembre, data della nascita del Collodi, nella sede della presidenza della Regione Toscana, Palazzo Guadagni Sacrati Strozzi, in piazza del Duomo 10 a Firenze, si terrÃ un evento nel quale saranno presentati i francobolli dedicati al Collodi e la possibilitÃ di fare annullare cartoline e altro materiale per collezionisti e amanti del mondo Collodiano.

A partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 12.00, funzionerÃ un servizio filatelico temporaneo a cura delle Poste Italiane e la presenza dei prodotti delle Poste di San Marino e Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta. Unâ€™occasione unica che unisce i tre enti filatelici, per la prima volta insieme in unâ€™occasione cosÃ¬ importante come il Bicentenario Collodiano. Ai saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, seguiranno le parole dei rappresentanti dei tre enti filatelici e un breve intervento di Giuseppe Garbarino che parlerÃ sul Bicentenario, gli eventi organizzati, patrocinati e promossi dal Comitato.

SeguirÃ la presentazione di una proposta per una statua realizzata da Lorenzo Frati, su bozzetto del compianto MÂ° Mario Pachioli, scultore e artista vastese affermatosi a Firenze. prematuramente scomparso mentre cercava di interpretare unâ€™opera da dedicare al Collodi nella sua Firenze.

Nella stessa occasione sarÃ esposto il disegno di Samuele Vanni, allievo della scuola di Annigoni, dal quale Ã¨ stata tratta lâ€™immagine dellâ€™annullo filatelico di Poste Italiane. Lo stesso giorno, il Comitato, insieme ad altre associazioni del territorio, organizza come tutti gli anni, la classica cena per il compleanno del famoso autore di Pinocchio. Questâ€™anno si terrÃ al Florentia CaffÃ¨ e Restaurant in piazza dellâ€™Indipendenza.

Tra i prossimi eventi convegni e mostre, una allâ€™Accademia della Crusca a febbraio, durante la quale saranno esposti libri di Pinocchio nei vari dialetti italiani. Fanno parte del Comitato per il Bicentenario Collodiano 1826 - 2026, numerose associazioni della Toscana e di altre regioni, che hanno trovato in questo Comitato lo stimolo per organizzare numerose iniziative di ampio interesse.