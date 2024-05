Volontari 'Plastic Free' in azione sulla pista ciclabile

Volontari di Plastic Free in azione a San Salvo: domenica mattina sono scesi in campo nella zona della pista ciclabile alla Marina ed hanno svolto un egregio lavoro per la salvaguardia del territorio operando per un'azione di pulizia.

Questi i numeri: 27 volontari partecipanti, 21 sacchi da 100lt di pattume riempiti, 2 sacchi di bottiglie, pneumatico e sacchetto di cicche di sigarette.

A guidare il gruppo Floriana Catalano, referente di Plastic Free San Salvo, la referente provinciale Agnese Catalano e Manuela Carlettini, referente Plastic Free di Francavilla al Mare.

"Ringrazio i volontari per queste azioni positive poste a supporto del nostro territorio - ha affermato il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis -, purtroppo le quantità di rifiuti rinvenuta è il risultato di gesti di inciviltà che sono lesivi della nostra splendida pista ciclabile".