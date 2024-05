L'Arma Aeronautica Vasto accoglie le Frecce Tricolori all'Aeroporto d'Abruzzo

"Amici abruzzesi e delle regioni limitrofe, non perdetevi l'ingegno progettuale e costruttivo aeronautico italiano e la straordinaria abilità di pilotaggio dei nostri piloti azzurri nel culmine di realizzazione che le Frecce Tricolori esprimono negli Air Show, come in quelli nei cieli d'Abruzzo nei weekend di maggio 18/19 a Giulianova e 25/26 a L'Aquila”.

Questo il pensiero entusiastico della Sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia a conclusione dell'incontro ufficiale tenutosi con piloti e specialisti della Pattuglia Acrobatica Nazionale all'Aeroporto d'Abruzzo il 17 maggio.

La delegazione AAA Vasto era così composta: Presidente Lgt. (c) Ciro Confessore, Vice Presidente Ten. CSA (c) Michele Antonarelli, Segretario Roberto Bruno, Componenti Direttivo Ermenegildo D'Ascanio, Giuseppe Cicchini e Renzo Trivilini, Soci Chiara Cicchini, Niccolò Di Gregorio, Mario Di Gregorio, Nicola D'Adamo, Lino D'Avino e Lorenzo Bucciarelli.

A suggellare l'incontro una targa donata alla PAN realizzata dal socio D'Ascanio, commemorativa della giornata, celebrativa della leggendaria missione “Columbus '92” ed augurale per l'imminente partenza delle Frecce Tricolori per il North America Tour '24, finalizzata a promuovere eccellenze, valori, tecnologia, professionalità, capacità di fare squadra e pianificare e condurre operazioni complesse che coinvolgono numerosi aerei e personale dell'intera Aeronautica Militare; il Tour sarà una vetrina delle capacità militari aeronautiche e aerospaziali del nostro Paese ed occasione per divulgare la storia, le arti, la cultura e il “made in Italy” in zone del mondo dove sono presenti anche comunità italo-americane e italo-canadesi. D'Ascanio, proprio in relazione al Tour delle Frecce, ha voluto ricordare il giro del mondo che sta effettuando la Nave Vespucci della Marina Militare partita da Genova nel luglio scorso con l'abbraccio delle Frecce Tricolori.

Il Presidente Lgt. (c) Ciro Confessore, a nome di tutta Vasto, ha ringraziato fervidamente il C.te PAN Ten. Col. Massimiliano Salvatore, il Capo Formazione Magg. Pierluigi Raspa e tutti i piloti e gli specialisti per l'impegno e il lavoro delle Frecce Tricolori e dell'Aeronautica Militare a servizio, difesa e sostegno del Paese e delle future generazioni. Confessore ha rivolto infine particolari ringraziamenti alla Sezione di Pescara AAA per il coordinamento dell'incontro e al Comando della 3a Sezione Aerea Base Aeromobili della Guardia Costiera per l'ospitalità e la gentilissima assistenza all'interno dell'aeroporto.



(Segreteria AAA Vasto)