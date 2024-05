Infiorata all'uncinetto, torneranno arte e colori al centro di San Salvo

E’ stata presentata nella Sala consiliare del Comune di San Salvo la quarta edizione dell’Infiorata all’uncinetto, organizzata dalla Pro Loco San Salvo.

A fare gli onori di casa l’assessore Carla Esposito e la consigliera Maria Travaglini delegata alla Cultura, che hanno presentato e ringraziato tutti i partecipanti intervenuti, “Ringrazio voi tutti per aver tessuto fili e legami, non solo fisici ma soprattutto fatti di relazioni ed emozioni, una comunità si salda e rafforza grazie anche a queste iniziative, che coinvolgono tutte le generazioni, tramandando il saper fare”, ha affermato Maria Travaglini.

“Fondamentale è stata la collaborazione di tutti - ha aggiunto la presidente della Pro Loco Maria Sabatini –, l’Infiorata, nata nel periodo Covid, continua oggi amplificando gli intenti aggregativi di allora”.

Sono 15 i nuovi pannelli realizzati, che si andranno ad aggiungere a quelli delle edizioni precedenti, “L’artista di riferimento quest’anno per le scuole è stato Piet Mondrian, che abbiamo scelto in quanto ricorre l’ottantesimo anniversario dalla sua morte, e per il suo uso dei colori primari”, ha aggiunto la presidente Sabatini.

Le associazioni e scuole coinvolte sono: l’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”, l’Istituto “Gianni Rodari”, la scuola paritaria Bimbo 2000 e il Mondo di Nanà, l’Università delle Tre Età, il Centro anziani “Sparvieri”, la RSA San Vitale.

I tre parroci, don Raimondo Artese, don Beniamino Di Renzo e don Ambrosius Petroni, hanno partecipato scegliendo i bozzetti: “L’infiorata all’uncinetto per il Corpus Domini – ha dichiarato don Beniamino - nasce come figlia della tradizionale infiorata con i fiori, che onorava il passaggio del santissimo sacramento per le strade della città, per creare quadri che fossero opere d’arte, ed è un modo per dire grazie a Dio per l’arte e quel saper fare cose belle che non sono altro che un riflesso della bellezza di Dio”.

“Queste iniziative - ha aggiunto don Raimondo – consolidano i legami della nostra comunità - oggi abbiamo difficoltà anche a parlare con i nostri vicini di casa, torniamo ad incontrarci!”.

L’infiorata all’uncinetto avrà luogo il 2 giugno dalle ore 10 alle ore 22 e si snoderà dalla Porta della Terra fino a piazza Papa Giovanni XXIII, l’ingresso è gratuito.