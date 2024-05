Ultima serata di 'Predde' e Sacrastane' con la sala stracolma dei giovanissimi di Azione Cattolica

E' stata una grande festa l'ultima serata dello spettacolo ‘Predde’ e Sacrastane' tenutosi all'interno del Centro Culturale ‘Aldo Moro’.

Presenti in sala i giovanissimi di Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola che hanno riso a crepapelle sull'ironia che riguardava proprio i loro ambienti di vita.

Grandi applausi per tutti: per Felice Tomeo in arte ‘Sebon’ che rimane il perno di questa esperienza di teatro dialettale del nostro paese, per Nicola Civitarese a cui i giovani sono molto affezionati grazie alle sue qualità alte di regista e guida che in più occasioni ha messo a loro completata dispozione, per Francesca Ciccotosto che ieri, donenica 26 maggio, festeggiava anche il compleanno e alla quale l'intera platea ha donato un improvviso coro di buon compleanno, per Carmen, ivana, Lara e Iva che hanno interpretato diversi ed opposti volti di donna, insegnandoci ancora una volta di non giudicare mai dall'apparenza; ed infine per Angelo Di Bartolomeo, poliedrico sacrestano, tanto amato dai nostri giovani per la sua incontenibile energia e passione donate agli altri.

Alla fine della serata, ha fatto seguito una bellissima foto di gruppo ed un arrivederci all'anno prossimo.

Un ultimo cenno di simpatia e gratitudine al presidente Mario Torricella, se non ci fosse lo dovremmo inventare.