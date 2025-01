Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, charter di service e riconoscimenti

Un momento di festa, ma soprattutto di emozioni, di servizio e di riconoscimenti quello che ha caratterizzato la XXXIII Charter day del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna celebrata sabato scorso all’Hotel Rio di Vasto Marina e condotta dai cerimonieri di Circoscrizione Katiuscia Menna e di Club Francesco Nardizzi.

Le emozioni le hanno regalate tre momenti fondamentali nella vita di un Lions Club, in primis l’ingresso di un nuovo socio, nella persona della Prof.ssa Adalgisa Foschi, sponsorizzata dal socio Luca Russo. Quindi l’attribuzione di una Melvin Jones Fellow, il riconoscimento che i Lions riservano a chi si distingue per spirito di servizio e vicinanza all’operato lionistico. Quest’anno i soci del Lions Club hanno deciso di attribuirlo all’imprenditore Nicola Baiocco, titolare dell’hotel Rio sede del sodalizio.

‘Questo in cui ci troviamo è il luogo in cui il nostro club festeggia tutte le ricorrenze – ha detto la presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Sandra Di Gregorio, motivando le ragioni della scelta - ma in primis è il luogo in cui i soci del nostro Club si confrontano, progettano, decidono, si formano, approntano tutto ciò che li aiuta a dare risposte concrete al bisogno e se tutto ciò è possibile è grazie alla predisposizione di Nicola, ma possiamo dire della famiglia Baiocco, a camminare al nostro fianco, condividendo gli intenti lionistici.’ Il terzo momento emozionale è stato caratterizzato dal pensiero rivolto dal PDG Carlo D’Angelo, coordinatore distrettuale del service Progetto Martina,al compianto socio Elio Bitritto, ed ancora dalla recitazione della preghiera dei Lions e dal successivo ricordo commovente della socia fondatrice del Club Angelina Poli Molino, venuta a mancare20 giorni prima, attraverso le parole del figlio Massimo Molino, anche lui socio Lions come pure papà Mario, che ne ha delineato la predisposizione innata al servizio e l’amore incondizionato per la comunità che l’aveva accolta celebrandone le azioni più importanti.

Un evento targato Lions Club non può prescindere dal servizio e infatti, alla presenza dell’officer di V-VI-VII Circoscrizione Daniela Tiberio, si è provveduto alla premiazione del concorso internazionale ‘Poster per la pace’ riservato ai ragazzi della scuola secondaria di I grado. I vincitori sono stati Ginevra Capodoglio e Camilla Polato, rispettivamente per l’I.C. Paolucci-Spataro di Vasto e l’I.C. Zimarino di Pollutri-Casalbordino. La presidente Di Gregorio ha espresso parole di apprezzamento per i lavori svolti e per l’impegno e la condivisione di intenti delle dirigenze scolastiche e dei docenti responsabili per i due istituti Prof. Orlando Raspa (Vasto) e Prof. Francesco Epifani (Pollutri-Casalbordino).

Poi, alla presenza dell’officer di V-VI-VII Circoscrizione per l’Oncologiapediatrica Walter Armellani, lapresidente Di Gregorio ha rimesso nelle mani del vice-presidente di AGBE-Associazione Genitori Emopatici, Giovanbattista Colangelo, la somma di euro 600,00; mentre altri 150,00 euro sono stati consegnati al referente distrettuale di Acqua per la vita onlus, Franco Del Signore, quale contributo per la costruzione di un pozzo in Africa. Ultima donazione, la terza dell’anno,in favore di LCIF-Lions Clubs International Foundation donata al Governatore distrettuale Mario Boccaccini alla presenza del coordinatore distrettuale LCIF Luigi Iubatti.

Alla presenza anche del Primo vice-Governatore distrettuale Stefano Maggiani, del Secondo vice-Governatore distrettuale Marco Droghini, dell’office V-VI-VII Circoscrizione per il service L’intelligenza artificiale tra opportunità e rischi Paolo Affaldani, e di tanti presidenti ed officer di Club, particolarmente incisivo è stato l’intervento della Presidente Sandra Di Gregorio che ha rimarcato il senso lionistico dello stare insieme in amicizia e al servizio degli altri nelle criticità del sociale, con una particolare attenzione ai giovani che sono il nostro futuro.

Tra le autorità civili, ha dato il proprio contributo l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vasto, Anna Bosco, che ha sottolineato l’importanza e la storicità del Lions Club all’interno del territorio vastese.

Di particolare rilievo anche il discorso conclusivo del Governatore del Distretto 108 A Italy Mario Boccaccini, che ha sottolineato la vitalità, il radicamento sul territorio e la capacità di relazionarsi efficacemente con l’amministrazione del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, impegnato sempre più a combattere la povertà culturale nella società contemporanea. Il Governatore ha poi omaggiato del suo guidoncino le Melvin Jones Fellow del Club presenti: Luigi Marcello, Luca Russo, Francesco Nardizzi e Luigi Spadaccini che ha ricevuto anche il Zone Chairperson Award, riconoscimento per l’Eccellenza del Presidente di Zona per l’anno sociale 2023-2024.

Per lo stesso anno è stato conferito al sodalizio il Club Excellence Award e all’immediato Past President Massimo Molino il Club President Excellence Award, a testimoniare l’operato in termini di eccellenza del Lions Club e del coordinamento del presidente. Altri riconoscimenti sono stati consegnati ai soci Mariapia Smargiassi, membership Key, e Carmine Di Risio, chevron per i 15 anni di associazione.