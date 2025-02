Musiche e parole a San Salvo per riflettere sulla Shoah

Si è tenuta nella serata di venerdi 31 gennaio presso il Salone Parrocchiale Paolo VI della comunità di San Nicola Vescovo San Salvo, l'evento per ricordare e fare memoria degli 80 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz proposto dal settore adulti di Azione Cattolica per riflettere sugli orrori dell'epoca.

L'evento è stato aperto dal parroco don Antonio Totaro per un saluto iniziale e per dare il via ad una serata di forte emozione e commozione da parte dei presenti che hanno gremito la sala, facendo memoria di quanto accaduto in passato.

Musiche e parole si sono fuse insieme regalando ai presenti un'ottimo spunto di riflessione scandito anche da alcuni intermezzi musicali curati dai più piccoli di Azione Cattolica.

La serata si è chiusa on il ‘grazie’ da parte della presidente del sodalizio sansalvese Stefania Ciocca.

Foto di Lorenzo Saturni