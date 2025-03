'La Carovana della Pace' per le vie di Vasto

Domenica 23 febbraio 2025 le strade di Vasto si sono tinte di colori e hanno cantato la Pace! A farlo, con l’emozione di chi sente di far parte di una grande famiglia, i ragazzi dell’Oratorio Don Bosco di Vasto. Una Carovana della Pace che ha trovato forza nella Messa celebrata dall’Incaricato dell’Oratorio, don Massimiliano Dragani che, attraverso le parole del Vangelo, ha rinnovato all’assemblea la bellezza di quanto la Parola ci esorta a fare: “… Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. [Luca 6, 27-38]

Con questi cuori in festa e come Testimoni della Pace sono stati percorsi 2,5 km di strada, dalla Chiesa di San Giovanni Bosco fino a giungere in piazza Rossetti!

“Abbiamo bisogno di farci sentire . ha detto Emanuela Pedone, presidente diocesana dell’Azione Cattolica Chieti Vasto – di gridare che abbiamo bisogno della Pace“. Emanuela ci ha ricordato le parole pronunciate da Papa Francesco nel messaggio di inizio anno santo: “Papa Francesco ha invocato la pace tra i popoli, quella vera, duratura e che non si ferma ai cavilli dei contratti”.

