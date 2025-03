Grande festa di Carnevale in Ospedale con la Ricoclaun

In questa domenica di Carnevale la Ricoclaun ha contagiato di buonumore l’Ospedale San Pio di Vasto con una grande squadra di clown, ben 12 volontari clown, Eric, Sampei, Gioia, Trilli, Buondì, Speranza, Sfaffi, Pedalina, Cuoricina, Fiorellina, Ricciolina, Empty, che divisi in 3 gruppi hanno donato i loro sorrisi nei reparti di Pediatria, Ginecologia, Nido, Ortopedia e Medicina, per la gioia dei pazienti, piccoli, grandi e anziani, i loro familiari e il personale sanitario.

In Pediatria i clown con metri e metri di carta crespa colorata hanno realizzato velocemente abiti di Carnevale per i piccoli pazienti e i loro familiari creando grande emozione, nessuno si aspettava tutto questo, per creare colore e allegria. Si è passati così dal pigiamino, all’abito lungo, decorato con cinta e fiocco con un lungo mantello, cappellino, maschera e trombetta con un ottimo lavoro di squadra, forbici e cucitrici, riscoprendo il piacere di travestirsi malgrado il contesto.

La musica di sottofondo con le più belle canzoni di Sanremo, le coreografie fatte dagli stessi bambini, gli abiti scintillanti, le maschere e i palloncini hanno creato in poco tempo la tipica atmosfera carnevalesca che si è conclusa con una sfilata danzante nel corridoio.

Negli altri reparti i pazienti hanno ascoltato con piacere la poesia di “Carnevale vecchio e pazzo” di Gabriele D’Annunzio che in rima descrive il Carnevale come una persona a cui piace molto mangiare e divertirsi. Sono seguiti canti del primo ‘900 per gli anziani e canzoni più moderne per la ginecologia, ma anche magie, palloncini insieme a tanta allegria, in un’ondata di colore insieme a tante risate, tutti coinvolti nell’aria di festa.

L’allegria coinvolgente dei clown ha permesso di creare un’atmosfera festosa che ha senz’altro ridotto il livello di ansia e di stress dei pazienti, piccoli e grandi e dei loro familiari, ha creato momenti di socializzazione “creativi” con il personale sanitario, ha stimolato il divertimento, ha creato buonumore. Siamo certi che questa festa improvvisata rimarrà nel ricordo di tutti i presenti, anche dei clown Ricoclaun.

Buon Carnevale a tutti!!!

“Si sopravvive con ciò che si riceve, ma si vive con ciò che si dona.”