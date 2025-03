Sodalizio degli Abruzzesi “San Camillo de Lellis”: 80 anni tra fede, cultura e solidarietà

Compie 80 anni il Sodalizio degli Abruzzesi "San Camillo de Lellis" di Roma. Fondata il 4 febbraio 1945 sotto il patronato del cardinale abruzzese Federico Tedeschini, l’associazione di ispirazione cattolica nacque per aiutare i conterranei sfollati a Roma, in stato di particolare bisogno nel secondo dopoguerra, attraverso opere di carattere spirituale, culturale e assistenziale.

L’importante anniversario è stato celebrato sabato 1° marzo nella Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, a pochi metri dal Pantheon, conosciuta come la chiesa degli abruzzesi a Roma e dove riposano le spoglie mortali di San Camillo de Lellis. Al santo nativo di Bucchianico, che dedicò la propria vita alla carità verso i fratelli sofferenti e bisognosi, è intitolato il sodalizio.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da padre Gianfranco Lunardon, vicario generale dei camilliani e rettore della Chiesa della Maddalena, e dal cardinale Francesco Coccopalmerio, originario di Scontrone (L’Aquila) e “Alto Patrono” dell’associazione.

All’evento hanno partecipato numerose personalità con origini abruzzesi ma oggi residenti a Roma. Tra loro anche diversi familiari dei fondatori del “Pio Sodalizio”, come si chiamava in origine: tra questi l’ex ambasciatore Giuseppe Panocchia, figlio di Nicola; l’avv. Andrea Pugliese, nipote di Amalia e Salvatore; la dott.ssa Carla Cicchini, figlia di Tommaso, pediatra e infettivologo originario di Roccascalegna, che come medico curava gli abruzzesi che si rivolgevano al sodalizio; e la senatrice Lavinia Mennuni, nipote di Mons. Enrico Carusi, nativo di Pollutri, primo presidente del sodalizio.

Tra gli altri partecipanti, tutti legati al Sodalizio, l’avv. Vito Bianco, il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, il presidente della fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il prof. Ernesto Di Renzo, antropologo all'Università di Roma Tor Vergata, il prof. Mario Dauri, direttore della cattedra di anestesia e rianimazione dell’Università di Tor Vergata, il prof. Giovanni Barillari, ordinario di patologia generale all’Università di Tor Vergata, il prof. Gaetano Paludetti, ordinario di clinica otorinolaringoiatrica all’Università Cattolica di Roma, il prof. Fabrizio Michetti, specialista in psichiatria e neurologia all’Università Cattolica di Roma, il prof. Aldo Di Carlo, dermatologo e direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano - IFO di Roma, il prof. Alessandro Bellisario, cardiochirurgo originario di Fossacesia, e il maestro orafo Giuliano Montaldi di Avezzano, che per la ricorrenza ha realizzato una medaglia commemorativa raffigurante San Camillo de Lellis.

“Celebrare ottant’anni di vita del Sodalizio ‒ ha commentato il prof. Giuseppe Santeusanio, presidente del Sodalizio, docente di anatomia patologica all’Università di Tor Vergata ‒ non significa solo ripercorrere la storia di un’associazione, ma soprattutto onorare una tradizione di fede e di carità che ha unito generazioni di abruzzesi residenti a Roma. È un anniversario che invita a riflettere sugli scopi originari dell’associazione, nata per rispondere alle necessità urgenti degli abruzzesi della capitale in un periodo storico di estrema difficoltà e che, da allora, non ha mai smesso di operare a loro favore. Il Sodalizio ha saputo trasformare il dramma vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale in una testimonianza concreta di solidarietà, fede e speranza, mantenendo vivo il legame con la terra d’Abruzzo e con i suoi valori”.

Oggi il Sodalizio degli Abruzzesi a Roma, che ha la sua sede nel quartiere Trieste nella capitale, conta oltre duecento soci ed è attivo in campo sociale, assistenziale e culturale, anche attraverso l’organizzazione di seminari e l’attivazione di collaborazioni con varie istituzioni. Tra i membri dell’associazione figurano importanti figure del mondo accademico, professionistico e imprenditoriale. Tra le iniziative portate avanti dall’associazione, l’erogazione di borse di studio intitolate al commendatore Elia Federici e assegnate a studenti nati e residenti in Abruzzo e a studenti di origini abruzzesi iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila. La dotazione per le borse, cinque ogni anno a partire dal 2020, è donata al sodalizio da Liliana Federici D’Orazio, figlia di Elia Federici.

A partire dal 2000 l’associazione pubblica il periodico “Vita Nostra”, dal 2019 diretto da Vittorio Di Guilmi. La rivista, di 36 pagine, distribuita in circa duemila copie, racconta l’Abruzzo attraverso le storie, le tradizioni, i luoghi e l’impegno di personaggi del passato e del presente. Tra le altre firme, quelle di Angelo De Nicola, Ernesto Di Renzo, Walter Capezzali, Lia Giancristofaro, Laura Di Russo, Guglielmo Ardito, Mario D’Alessandro, Goffredo Palmerini e Renzo Gallerati.