“INTERconNETtiamoci… ma con la testa”, l'incontro dei Lions vastesi sui rischi della rete

Furti di identità, adescamento, cyberbullismo, truffe online, intelligenza artificiale, sono solo alcuni dei temi affrontati nel corso del service Lions “INTERconNETtiamoci… ma con la testa” volto a sensibilizzare la comunità sui rischi connessi ad internet ed a promuovere un uso consapevole della rete, attività che ha suscitato interesse e grande coinvolgimento dei docenti, dei genitori e dei ragazzi presenti.

Il convegno tenutosi sabato 15 marzo alla Sala Aldo Moro presso gli ex palazzi scolastici di Vasto è stato promosso dai tre Lions Club di Vasto - New Century, Vasto Host e Vasto Adriatica Vittoria Colonna – con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione di quattro istituti scolastici vastesi, Comprensivo 1 “Spataro Paolucci”, Comprensivo “Gabriele Rossetti”, Nuova Direzione Didattica e Cattolica Madonna dell’Aliso.

Relatore dell’incontro è stato il formatore ed officer di V-VI-VII Circoscrizione di “Interconnettiamoci… ma con la testa”, dottor Piero Zulli. Tra i temi più importanti trattati quello relativo all’inesperienza dei più giovani, che spesso si ritrovano in mano uno smartphone o un tablet in una età che non dà loro la consapevolezza del mezzo tecnologico che stanno usando, rendendoli facili prede di adescatori e bulli; senza contare il danno cognitivo dovuto all’utilizzo dei medesimi sin dalla tenera età. Importante, però, anche il ruolo degli adulti, che spesso si trovano difronte ad una mancanza di dialogo con i ragazzi, proprio perché non sono consapevoli delle nuove tecnologie, del loro uso e dei rischi ad esse correlate. Adulti che dovrebbero modificare i loro comportamenti in merito al rapporto minori-smartphone ed apparecchiature tecnologiche.

L’evento è stato introdotto dal presidente della Settima Circoscrizione Luigi Spadaccini che ha brevemente illustrato chi sono e cosa fanno i Lions con particolare riferimento alle cause umanitarie globali prima di introdurre il service Interconnettiamoci. A seguire l’intervento dell’assessora ai Servizi Sociali Anna Bosco che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale di Vasto, ringraziando i Club che hanno deciso di proporre una attività di grande attualità.

‘Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa che ancora una volta i tre Lions Club di Vasto sono riusciti a realizzare congiuntamente a testimonianza dell’impegno comune verso la collettività con un service che i Lions ritengono importante a tal punto da riconoscergli una valenza nazionale’, ha detto la presidente del Lions Club Vasto New Century Alessandra Petrucci.

‘Da anni realizziamo il service Interconnettiamoci rivolgendoci ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ma questa volta abbiamo spostato l’asse di interesse verso gli adulti - si associano i presidenti del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Sandra Di Gregorio, e Vasto Host, Michele Del Borrello – Siamo convinti che i ragazzi hanno bisogno di un supporto importante e a loro vicino per determinare i rischi che si celano dietro uno schermo e imparare a prendere coscienza di essi e delle modalità per limitarli’.

'Si tratta dell’inizio di un percorso che deve necessariamente portare docenti e genitori a comprendere il mondo digitale, le nuove piazze, come le ha definite il Dott. Zulli, che i nostri ragazzi frequentano per poter instaurare un dialogo costruttivo e limitare gli effetti collaterali dell’uso e, soprattutto, dell’abuso dei mezzi digitali’, chiosano i presidenti dei tre sodalizi vastesi.