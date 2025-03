Un percorso di orientamento al lavoro per le donne che hanno affrontato una malattia oncologica

«Non può piovere per sempre» recita una delle più diffuse citazioni cinematografiche. Dietro ogni nuvola c’è il sole e ogni tempesta può avere la sua fine. Ci sono eventi che irrompono nella Storia e la segnano, la stravolgono per sempre. Accade anche nelle vite, irrompe quel che non ci si aspetta e la vita non sarà mai più la stessa. Ma resiste, non si arrende, continua a regalare una fantastica avventura come canta Fiorella Mannoia. Si cambia, recita sempre la cantautrice, ma si vive, si continua a vivere. E si rimane sempre persone, umanità, se stesse, senza essere cancellate. Ci sono giorni in cui il cielo è plumbeo, pesante come macigni, nuvoloni neri cancellano l’orizzonte e la pioggia cade copiosa come lacrime che solcano un viso. Saggezza popolare vuole che il cielo sa piangere, che il cielo piange. Di dolore e sofferenza il cielo piange quando vola via una persona buona, quando il filo di una vita si spezza. Ma tanti sono i dolori e i calvari nella vita, ampia la diversità delle lacrime che rigano i volti. Ci sono visi solcati da lacrime che ritrovano il sorriso, che si illuminano dopo nubi incerte nell’orizzonte. Accade anche per il cielo, per l’immensa cupola che unisce tutte e tutti. E arriva l’arcobaleno, dopo la tempesta più forte possono rifiorire i colori. Quei colori dell’arcobaleno che, da sempre, sono simbolo della vita, della rinascita.

Come affrontare la tempesta e il ritorno al sole? Come continuare il cammino della vita? Come attrezzarsi nella quotidianità? Sono tutte domande che si pongono nella vita delle persone che si trovano ad affrontare un tumore, che vedono irrompere nella propria vita una malattia oncologica. Troppo spesso la lotta contro un tumore è rappresentata cancellando la persona, la sua umanità, con fatalismo e rassegnazione, come negazione e cancellazione della vita, non si è più considerati persone ma “malati”. Non è così, una malattia non cancella l’umanità di una persona, non rende “non persone”, soggetti passivi senza più nessuna personalità, nessun pensiero, nessuna ricchezza, valore e talento. Come l’arcobaleno dopo ogni tempesta la vita splende e riscalda, emoziona e commuove, i sorrisi non si spengono e nessuna personalità, nessun pensiero, nessuna ricchezza, valore e talento viene spazzato via.

L’indipendenza economica, il poter lavorare possono essere sfide importanti, ancor di più per una donna, per le persone che si trovano ad affrontare una malattia oncologica. Nell’ambito del “Marzo Rosa” a questa “sfida” guarda la nuova iniziativa di Habibi Aps con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali di Vasto e in collaborazione con Gi Group e Women4. «Affrontare una malattia è una sfida, ma anche il ritorno alla normalità può esserlo, soprattutto nel mondo del lavoro – sottolinea l’assessora alle politiche sociali Anna Bosco - per questo, il Comune di Vasto, insieme a Habibi.APS, Gi Group e Women4, ha organizzato un percorso gratuito di orientamento al lavoro per le donne che hanno affrontato una malattia oncologica».

«Gli incontri si terranno presso la sede dei Servizi Sociali di Vasto, in Via Nicola Bosco, e affronteranno temi fondamentali per il reinserimento nel mondo del lavoro – riporta l’Amministrazione Comunale - il primo incontro si svolgerà sabato 29 marzo dalle 16:30 alle 18:30 e sarà dedicato alla Legge 68/99, con un approfondimento sugli aspetti generali, i requisiti, l’iscrizione, i benefici per le aziende e l’importanza di inserirla nel curriculum. Verranno inoltre fornite indicazioni su come ricercare annunci di lavoro. Il secondo incontro si terrà sabato 5 aprile dalle 16:30 alle 18:30 e sarà incentrato sulla scrittura di un curriculum efficace, sulle modalità di candidatura agli annunci e sulle diverse tipologie di contratti nel mondo del lavoro. Sarà inoltre illustrato il programma GOL. Il terzo e ultimo incontro si svolgerà sabato 12 aprile dalle 16:30 alle 18:30 e sarà dedicato alle dinamiche del colloquio individuale e di gruppo. Per informazioni è possibile contattare l’associazione Habibi.APS all’indirizzo email habibi.aps24@gmail.com o al numero di telefono 353.4764093».

«L’iniziativa – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco - rappresenta un’importante opportunità per sostenere le donne nella ripresa o nella ricerca di un percorso professionale. Siamo al fianco di chi ha bisogno di sostegno per riprendere in mano la propria vita lavorativa. Questo percorso rappresenta un’opportunità per acquisire strumenti utili, informazioni e fiducia nelle proprie capacità».

«Nell’ambito delle iniziative di Marzo in Rosa abbiamo ottenuto il supporto di Gi Group per affrontare il tema della ricerca del lavoro, soprattutto per le donne che escono dalla malattia per renderle edotte di tutti gli strumenti normativi a loro disposizione. Ringrazio tutti gli associati di Habibi Aps e i nostri sostenitori», ha dichiarato la presidente dell’associazione Gessica Riccitelli.