Il gospel in aiuto dei più piccoli

Presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale «SS. Annunziata» di Chieti, alla presenza del direttore Francesco Chiarelli, si è tenuta la cerimonia di consegna di un dispositivo necessario per la misurazione dei parametri auxologici dei piccoli pazienti, un infantometro nello specifico, donato dall’associazione corale “The Original NewPort Gospel Singers”.

Tale strumento essenziale per la misurazione dei piccoli pazienti durante le prime fasi dell’accrescimento, sarà destinato all’Ambulatorio di “Obesità e Disturbi del Metabolismo gluco-lipidico e malattie metaboliche in età pediatrica”, coordinato da Cosimo Giannini, e sarà utilizzato per effettuare la valutazione auxologica dei bambini afferenti agli ambulatori della Piastra Ambulatoriale Pediatrica.

L’associazione “The Original NewPort Gospel Singer OdV” ha all'attivo la partecipazione a diversi eventi significativi, progetti didattici, rassegne corali, recital teatrali, concerti su tutto il territorio nazionale. Organizza sin dal 2006 i Concerti del "Progetto del Cuore", iniziative di solidarietà per la realizzazione di progetti rivolti al miglioramento della qualità di vita nell'ambito sanitario.

La donazione, dunque, non rappresenta solo un gesto tangibile di attività di solidarietà svolta dall'Associazione, ma anche un intervento specifico finalizzato al sostegno del Servizio Sanitario Regionale, reso possibile dal coinvolgimento di tutti i membri dell’Associazione.

Tutto il personale della Clinica Pediatrica di Chieti ha rivolto parole di sincero ringraziamento all'Associazione “The Original NewPort Gospel Singers”, nella persona del presidente Monica Marino, per la donazione della strumentazione medica. Il coro ha allietato durante la cerimonia i piccoli pazienti e i loro genitori con un breve saggio di gospel.