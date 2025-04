Gioia e sorrisi nel pomeriggio di sabato 19 aprile coinvolgendo una delegazione di giovanissimi di Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo nel portare in dono uova di pasqua per gli ospiti della Casa Famiglia di Lentella, dove ospitati bambini e ragazzi in stato di forte bisogno.

E' stato un pomeriggio contrassegnato da gioia, sorrisi e carezze in occasione della Santa Pasqua.