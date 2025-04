Nuovi mezzi per la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo

Un altro importante tassello per l’ODV Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Il sodalizio sansalvese è infatti riuscito a dotarsi di una mini pala bobcat.

“Si tratta - spiegano i responsabili dell’Arcobaleno - di un mezzo meccanico duttile e utilissimo per affrontare tantissime emergenze come le frane, gli allagamenti, le nevicate ma anche i terremoti e gli incendi. Inoltre la nostra associazione è in possesso anche di un’insacchettatrice per confezionare i sacchetti di sabbia per alzare gli argini in caso di esondazioni fluviali e con questo mezzo si riesce a dimezzare il tempo di preparazione degli stessi.

Questo progetto è partito a fine 2023 con la nostra lotteria di beneficenza e grazie a quei fondi abbiamo coperto quasi il 50% della spesa. L’impegno dei volontari con le varie attività ha fatto si dí riuscire a trovare la restante somma per coprire l’acquisto della mini pala e i vari lavori a cui è stata sottoposta per renderla funzionante al 100%. Grazie al peso contenuto - proseguono dall’Arcobaleno - la mini pala è trasportabile con i mezzi già in possesso dell’associazione.

Vogliamo inoltre ricordare a tutti che sono aperte le iscrizioni alla nostra associazione con il requisito principale di avere un po’ di volontà e tempo da dedicare alla comunità”.