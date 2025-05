La Ricoclaun a Napoli allo 'Smile Clown Festival'

Si avvicina una nuova sfida per la Ricoclaun odv. Parteciperemo sabato 10 e domenica 11 maggio allo Smile Clown Festival, Raduno Nazionale di Clownterapia, alla Mostra d'Oltremare di Napoli organizzato da Teniamoci per mano Onlus che ringraziamo di cuore per la calorosa accoglienza.

Sabato dalle 14,30 alle 16,30 proporremo un workshop gratuito. “La clownterapia laboratoriale: la metodologia Ricoclaun”.

Si sono già prenotati in tanti ma ci sono altri posti.

Sarà un'occasione per parlare della nostra attività sperimentale di clownterapia che a brevissimo varcherà con costanza anche in ospedale, idonea per varie fasce d'età e che consente attraverso l'attività laboratoriale, la simpatia dei clown, il linguaggio idoneo, la motivazione giusta di sperimentare attività sensoriali legate al suono, alla vista, al tatto, all'olfatto costruendo al tempo stesso qualcosa, incrementando il benessere, il relax, la manualità, lo stare bene insieme, la calma e molto altro.

Domenica 11 maggio sul palco del Smile Clown Festival con la presentazione di Giobbe Covatta, presenteremo il nostro libro. Ricoclaun: il Sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia. Ianieri Edizioni. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Ricoclaun per finanziare i tanti progetti di clownterapia.

Che dire... siamo tanto emozionati. Sarà una grande occasione!