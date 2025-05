La Ricoclaun al Salone del Libro di Torino

Con grande emozione la Ricoclaun odv annuncia che sarà presente al Salone del Libro di Torino 2025 XXXVII edizione per presentare il libro di Rosaria Spagnuolo, “Ricoclaun. Il Sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia” Ianieri Editore.

Sono ben tre le presentazioni in programma: giovedì 15 maggio pad. 2 Spazio Regione Abruzzo, venerdì 16 maggio Galleria Visitatori Sala Malva e domenica 18 maggio Padiglione 2 Stand J158k157 con la Federazione Italiana Scrittori.

“Partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino, la manifestazione italiana più importante per la promozione della lettura, dell'editoria e della cultura in Italia e nel mondo, è per noi un grande onore", commenta Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun. “Vogliamo ringraziare la Regione Abruzzo che ci ha incluso nel ricco panorama degli scrittori abruzzesi e in particolare il nostro editore Mario Ianieri. Sarà una grandissima occasione per incontrare altre associazioni che si occupano di clownterapia a Torino, ma soprattutto per far conoscere ad un pubblico più ampio il nostro libro in cui sono raccontate le svariate esperienze, attività e progetti portati avanti dall’associazione Ricoclaun Odv dal 2004 fino a oggi.

Attraverso una varietà di stili e punti di vista, il lettore viene accompagnato in un viaggio nella clownterapia: testi poetici che celebrano il potere del sorriso, citazioni ispiratrici e racconti vissuti attraverso gli occhi di pazienti, infermieri, clown e volontari. Ogni episodio mette in luce l’impatto concreto della clownterapia in contesti diversi: pediatria, reparti ospedalieri, case di riposo, carceri e persino in luoghi segnati dal terremoto.

La narrazione complessiva rivela come un grande dolore possa trasformarsi in un’opportunità di servizio per i più fragili, attraverso la passione, l’entusiasmo e la creatività dei volontari. Una testimonianza toccante di come la clownterapia non solo porti gioia, ma costruisca reti e connessioni che rafforzano la comunità.”

Si ricorda che i proventi delle vendite del libro saranno devoluti alla Ricoclaun odv per finanziare i tanti progetti di clownterapia.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi