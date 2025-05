Un mondo a parte: dove le ferite diventano ponti

Nella mattinata di sabato 24 maggio, al Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’ di Vasto, è andata in scena l'opera di solidarietà dei giovani volontari de La Conchiglia odv insieme alla classe 4A del Liceo Artistico.

I ragazzi, nell'ambito del PCTO (Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento) hanno realizzato dei video i cui protagonisti sono stati i burattini costruiti dalle pazienti oncologiche, inventando storie e cartoni animati da donare a chi sta affrontando la malattia. Un lavoro splendido che vuol portare sorrisi e leggerezza anche a chi, oltre alla patologia, si trova ad affrontare momenti di disagio e di prova, affinché nessuno si senta solo.

A condurre la mattinata di emozioni e coinvolgimento è stato il giornalista vastese Giuseppe Ritucci. E' inoltre giunto da lontano, attraverso video messaggi, il compiacimento del senatore Etelwardo Sigismondi, del fumettista e sceneggiatore Roberto Marchionni in arte Menotti e della testimonial del progetto, l'atleta paralimpica Ilenia Colanero. “Una solida collaborazione è stata promessa per i prossimi eventi in cantiere!”, sottolineano da La Conchiglia odv.

La dirigente scolastica Anna Orsatti e gli assessori Paola Cianci e Nicola Della Gatta hanno rivolto il loro saluto ed i loro apprezzamenti ai giovani protagonisti di questa iniziativa, sottolineando quanto sia importante offrire progetti simili rafforzando la sinergia tra la scuola ed il sociale.

Mariella Alessandrini, presidente de La Conchiglia, ha illustrato il progetto dell'associazione CresciAmo Insieme per avvicinare e formare i più giovani al volontariato.

Anche a Lanciano si sono celebrati l'inclusione, la creatività e la crescita dei giovani. Giovedì 22 maggio presso l'Aula Magna del Liceo Artistico “Vittorio Emanuele II”, sempre nell'ambito del PCTO, sono stati presentati i lavori realizzati dagli studenti delle classi 3C e 3D che hanno messo in campo tutta la loro inventiva allo scopo di realizzare nuovi e coloratissimi burattini. Storie meravigliose sono state narrate dagli alunni di fronte alla platea di presenti, trasmettendo ancora una volta un messaggio di speranza e solidarietà, nell'ottica di una sempre maggior consapevolezza che... insieme si può!