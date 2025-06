Il Rotary Campus Abruzzo e Molise premia la Ricoclaun

La Ricoclaun odv ha vissuto il 1° giugno 2025 una giornata veramente speciale nel Rotary Campus Abruzzo e Molise, a Roseto nel Lido d’Abruzzo, dove ospiti speciali per una settimana sono oltre 400 persone con disabilità insieme alle loro famiglie.

Ha ricevuto dal Rotary il premio solidarietà e inclusione in memoria di Filippo Andreoni. Hanno consegnato il premio Gino Palone e Pierpaolo Andreoni alla presidente della Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, con parole di grande apprezzamento per l’attività di clownterapia svolta in questi anni dalla Ricoclaun nel territorio. E’ stata data una targa eseguita dallo scultore Luigi D’Alimonte con un grande cuore realizzato con la pietra della Maiella e una donazione.

La Ricoclaun è stata presente sin dalla mattina e ha svolto una serie di attività di clownterapia laboratoriale con clown Eric, Lulù, Sampei, Sorrisino, Pisolo, Briciola, Cuoricina, Emty, Fiorellina, con tanti ragazzi veramente speciali che con gioia hanno collaborato incuriositi dalle tante esperienze proposte. Incontri ricchi di umanità, dove i sorrisi, i gesti, gli sguardi sono stati elementi preziosi di incontro e relazioni.

Poi nel pomeriggio c’è stata la presentazione del libro “Ricoclaun. Il sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia.” Ianieri editore, con un pubblico commosso dalla storia di dolore e gioia raccontata dalla presidente Rosaria Spagnuolo.

“Abbiamo vissuto oggi una grande emozione”, racconta Rosaria, “siamo grati al Rotary Campus Abruzzo e Molise e in particolare a Gino Paolone e a Pierpaolo Andreoni per averci pensato. È per noi un grande onore ricevere questo prestigioso premio di solidarietà e inclusione, che rappresenta non solo un riconoscimento del nostro impegno, del nostro entusiasmo e determinazione ma anche una motivazione a continuare a impegnarci con il sorriso per chi vive momenti di fragilità. Ringraziamo tutti i clown Ricoclaun per il loro supporto e collaborazione. Questo premio è anche un incoraggiamento a non mollare mai, ad affrontare le tante difficoltà e a continuare a promuovere valori di solidarietà, condivisione e inclusione, certi che ciò che si conquista con il sorriso, rimane per sempre!”