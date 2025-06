Giornata mondiale del Donatore di sangue, Avis San Salvo e Amazon a braccetto

L'Avis Comunale di San Salvo e il Centro di distribuzione Amazon di San Salvo in collaborazione con l'autoemoteca dell'Avis di Pescara anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue, hanno promosso l'iniziativa della donazione volontaria di sangue tra i propri dipendenti.

"Una bellissima mattinata quale segno tangibile di impegno sociale e di grande attenzione e sensibilizzazione al tema della donazione del sangue", afferma il presidente dell'Avis Comunale di San Salvo, Antonello Ialacci che ringrazia di cuore per la cordialità e la disponibilità il centro distribuzione Amazon, nelle persone di Oreste Romanelli, General Manager di Amazon, ed Enrica Palmieri per il supporto all'organizzazione dell’evento.

"Per il terzo anno consecutivo siamo qui perché crediamo fortemente in questo progetto", conclude Enrica Palmieri che ringrazia l'Avis Comunale di San Salvo, l'Avis di Pescara per aver messo a disposizione l'Autoemoteca e tutto il personale medico.