San Nicola, i ringraziamenti del Comitato Feste 2025 San Salvo

A seguito dei festeggiamenti in onore di San Nicola Vescovo nei giorni di sabato 14 e domenica 15 giugno, il Comitato Feste 2025 e il parroco don Antonio Totaro desiderano ringraziare di vero cuore quanti hanno contribuito alla buona riuscita della festa.

In particolare, i membri della commissione per aver organizzato nei minimi dettagli il ricco cartellone degli eventi proposto, tutti i panifici della città di San Salvo per la preparazione, cottura e confezionamento dei panini in onore di San Nicola Vescovo e quanto hanno contribuito a vario titolo affinché riuscisse una buona festa.