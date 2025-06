“Impulsi di Musica” per la solidarietà e il sociale

Musica con il cuore, la passione che ispira e costruisce solidarietà concreta. È il mix alla base di “Impulsi di Musica”, coordinato dal giovanissimo artista Paolo Pasquini in collaborazione con la sezione di Casalbordino dell’Avis, intitolato alla memoria dell’indimenticato parroco don Antonio Tobia presieduta da Antonio Angelucci, sponsor principale “I due canadesi” di Domenico Di Biase. Colonna della scena musicale di Casalbordino e non solo, appuntamento consolidato per il territorio. Concerti di altissimo livello, con artisti e band locali, che si esibiscono ogni anno con un duplice obiettivo: donare grande musica e raccogliere fondi per la solidarietà e il sociale.

Un’edizione storica quella del 21 dicembre scorso: il tradizionale appuntamento di musica e solidarietà ha raggiunto la decima edizione.

Uno straordinario successo, di qualità e di pubblico, i cui proventi sono stati destinati a quattro associazioni del territorio. I fondi raccolti sono stati destinati a “La Tribù dei Sorrisi”, referente locale Silvana Ranalli, Casa Accoglienza Genova Rulli, presidente Raffaella Valori, Protezione Civile “Madonna dell’Assunta”, presidente Tommaso Bucciarelli, e Avi (Associazione Alzheimer Vasto), presidente Maria Molino.