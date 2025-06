Il cane guida Koda per Gessica, la donazione dei Lions

Cerimonia particolarmente sentita ed emozionante quella svoltasi stamane nell'Aula consiliare ‘Giuseppe Vennitt’ del Comune di Vasto: la consegna del cane guida Koda a Gessica De Innocentis, di San Salvo.

Un momento dal significato profondo, in cui è stato sottolineato non solo il valore dell’autonomia e della sicurezza per le persone non vedenti, ma anche il profondo legame affettivo che si crea tra cane guida e padrone, fatto di fiducia reciproca, comprensione silenziosa e complicità quotidiana.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto dei Lions Club Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto New Century, San Salvo, Ortona e Lanciano e si inserisce in un più ampio progetto di solidarietà e inclusione promosso dal servizio nazionale cani guida Lions.

A moderare l’evento, il giornalista Luigi Spadaccini. Dopo i saluti istituzionali dei sindaci di Vasto e San Salvo, Francesco Menna ed Emanuela De Nicolis, sono intervenuti il governatore del Distretto Lions 108 A, Mario Boccaccini, e il presidente del servizio nazionale cani guida Lions, Giovanni Fossati, che hanno evidenziato quanto un cane guida rappresenti molto più di un ausilio: è un compagno di vita che restituisce dignità, libertà e fiducia.

Con l’arrivo di Koda, Gessica potrà affrontare il quotidiano con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un amico speciale che la accompagnerà passo dopo passo.