Seguendo le orme di Pier Giorgio Frassati

Nella giornata di domenica 29 giugno è stato rinnovato il suggestivo e tradizionale Percorso Frassati, che da oltre 24 anni è in grado di affascinare adulti, giovani e ragazzi di Azione Cattolica della Diocesi di Chieti-Vasto, molto sentito quest'anno, per via della Canonizzazione a Santo di Pier Giorgio Frassati il prossimo 7 settembre a Roma per volontà di Papa Leone XIX.

Subito dopo l'accoglienza dei partecipanti nel Comune di Pretoro da parte della presidente del sodalizio diocesano, Emanuela Pedone, e dell'Equipe ACR, è iniziato il lungo cammino immerso nel verde, per riscoprire la figura di Pier Giorgio Frassati, attraverso alcune letture tratte dalla biografia.

Appena arrivati in cima, c'è stata l'ultima riflessione e l'inizio del pranzo condiviso.

Nel pomeriggio, invece, presso la Chiesetta intitolata a Santa Maria della Mazza, risalente ai sec. XIII - XIV ed inerpicandosi per 100 mt d'altitudine, è stata celebrata la Santa Messa presieduta da don Leo Rosa, direttore Caritas Diocesana-

A chiusura il grazie dall'Equipe ACR per illustrare i prossimi appuntamenti estivi a livello diocesano.