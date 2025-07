'Carezze estive' con La Conchiglia Odv, nuova esperienza

Proseguono le carezze estive de La Conchiglia Odv.

l 3 luglio presso il Circolo Nautico di Vasto i soci e le socie hanno salpato nelle calme acque della Riserva di Punta Aderci per godere dei tenui colori del tramonto. L’associazione ringrazia i proprietari delle imbarcazioni per la disponibilità concessa e in particolare il presidente del Circolo Nautico di Vasto, Nicola Mastrovincenzo.

Quando i soci e le socie riescono a mettersi insieme per donare il proprio tempo, le proprie competenze e tutta la professionalità disponibile, sentiamo davvero di essere una grande forza che si fa sempre di più comunità – dice la presidente de La Conchiglia Mariella Alessandrini -. Vedere i sorrisi di chi sta affrontando la malattia e offrire un’occasione di relax e amicizia è per noi la cosa più importante.

Un pomeriggio all’insegna della natura e dei meravigliosi paesaggi offerti dalla nostra terra. Per concludere, un ricco banchetto ed un brindisi di augurio affinché momenti di convivialità e affetto possano tornare presto a ripetersi.