Carezze estive... in Kayak con La Conchiglia Odv e Ilenia Colanero

Proseguono le Carezze estive de La Conchiglia Odv, questa volta nel segno dello sport e del divertimento.

Nella mattinata del 14 luglio, i soci e le socie si sono ritrovati presso lo stabilimento balneare da Mimì a Vasto Marina e insieme agli amici di Vasto Kayak sono partiti per un tour in canoa nelle splendide acque della Bagnante.

Il vento, la corrente e insieme il maggiore sforzo fisico richiesto, sono stati compensati dalle risate e dal benessere dovuto allo stare insieme.

A prendere parte all’iniziativa anche la campionessa paralimpica di Apnea Ilenia Colanero che ha mostrato le tecniche di base per nuotare sott’acqua, insieme alla respirazione triangolare e quadratica, utili ad abbassare il battito cardiaco. Ilenia ha ricordato i momenti più dolorosi seguiti al suo incidente stradale nel 2015, sottolineando quanto sia importante non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, provando a cercare ogni giorno una ragione valida per iniziare la giornata. La sua ragione è l’apnea ora praticata a livello agonistico, ma inizialmente utilizzata come forma di riabilitazione. Una testimonianza, questa, che prova a trasmettere la forza e il coraggio anche a chi sta lottando contro qualsiasi forma di sofferenza.

La Conchiglia ODV vuole ringraziare chi ha reso possibile questa quinta carezza estiva in canoa e invia ad Ilenia un enorme in bocca al lupo per la sua partecipazione ai World Games 2025 in Cina il prossimo agosto.