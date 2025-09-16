'Zaino Sospeso 2025', un gesto di solidarietà per i bambini del territorio

I Lions Club San Salvo e Vasto New Century rinnovano la loro collaborazione con il service “Zaino Sospeso”, un’iniziativa di solidarietà volta a sostenere le famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà economica.

Il progetto prevede l’allestimento di corner dedicati presso cartolibrerie e altri punti di raccolta, dove chiunque potrà lasciare in dono materiale scolastico nuovo da destinare ai bambini e ai ragazzi che ne hanno bisogno durante l’anno scolastico.

La collaborazione tra i due club, che da anni operano con spirito di unione e condivisione, rappresenta un importante segnale di coesione per il Vastese, un territorio che necessita di iniziative concrete e condivise a favore della comunità.

I presidenti Virginio Di Pierro (Lions Club San Salvo) ed Erika De Cristofaro (Lions Club Vasto New Century) invitano la popolazione a partecipare attivamente, contribuendo con generosità a questo service che trasforma piccoli gesti in grandi sorrisi.

“Zaino Sospeso è un modo semplice ma significativo per sostenere i più piccoli e le loro famiglie – sottolineano i presidenti –. Ogni quaderno, penna o astuccio donato rappresenta un segno di vicinanza e un investimento nel futuro del nostro territorio”.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dai Lions, che da sempre operano al servizio della comunità, con attenzione particolare ai bisogni educativi e sociali delle nuove generazioni.