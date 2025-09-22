Mestieri CNA, Adamo Minicucci alla presidenza del settore Gommisti

Arriva dall’elezione dei vertici nazionali di due Mestieri della CNA-Confederazione Nazionale Artigiani (segmenti della galassia associativa) un importante riconoscimento per l’Abruzzo.

Sono stati infatti eletti a Roma, alla presidenza delle Tintolavanderie e dei Gommisti Maurizia D’Agostino e Adamo Minicucci.

Entrambi i Mestieri fanno parte dell’Unione “Servizi alla Comunità”.

Per la prima, titolare a Spoltore della sua attività, si tratta di una conferma, essendo stata già eletta nello scorso mandato al vertice nazionale; per il secondo, invece, co-titolare a San Salvo della “Cosmogomme Pr Sud”, l’elezione rappresenta una novità assoluta.

All’incontro, che ha completato la cartina geografica di questo importante settore del sistema associativo CNA, ha preso parte anche il neoeletto presidente regionale delle Tintolavanderie CNA, Marco Faraone. Ma un altro importante riconoscimento è arrivato anche per il presidente regionale degli Odontotecnici l’ortonese Gilberto De Donatis, designato a sua volta nella presidenza nazionale di CNA SNO Odontotecnici.