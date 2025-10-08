Al via l’"Ottobre Rosa", Palazzo d’Avalos si illumina con i colori della prevenzione

Torna anche quest’anno la mobilitazione per la sensibilizzazione per sensibilizzazione sulle malattie di genere, in particolare quelle oncologiche che colpiscono le donne. L’Ottobre Rosa, un intero mese dedicato a questo prezioso tema, vitale per tantissime donne e le loro famiglie.

Anche quest’anno la collaborazione tra associazioni, cittadini e istituzioni animerà tante giornate, diversi eventi. A Vasto promotori dell’Ottobre Rosa saranno l’associazione Habibi Aps e le istituzioni comunali con l’assessorato alle politiche sociali.

«Per tutto il mese di ottobre, il Palazzo d’Avalos si illuminerà di rosa in occasione di “Ottobre in Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie di genere, in particolare quelle oncologiche che colpiscono le donne – sottolinea Anna Bosco, assessora alle politiche sociali della giunta guidata dal sindaco Francesco Menna - Un segno di vicinanza e impegno da parte della città per promuovere la cultura della prevenzione, la consapevolezza e la cura della salute, perché prendersi tempo per sé stesse significa prendersi cura della vita».

Il primo appuntamento sarà l’11 ottobre alle ore 10 presso il birrificio Santa Chiara. «L’incontro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica, a partire dalle scelte quotidiane legate all’alimentazione e al consumo consapevole di prodotti a km 0 – sottolinea l’associazione Habibi - Una mattinata tra salute, gusto e consapevolezza. Scopri come piccoli gesti quotidiani, come fare la spesa, possono diventare grandi scelte di prevenzione! Un evento pensato per promuovere il benessere e valorizzare i produttori locali».

“La prevenzione parte dalla spesa” vedrà come relatrici Claudia Bussi, che mostrerà come trasformare i prodotti del mercato in piatti semplici e gustosi, e Valeria Colanzi che illustrerà le proprietà nutrizionali degli alimenti e i benefici di un’alimentazione equilibrata.