La Ricoclaun inaugura la Mappa di Comunità a Vasto

Un progetto che intreccia emozioni, creatività e partecipazione collettiva.

Sabato 25 ottobre 2025, la Ricoclaun inaugura la Mappa di Comunità, realizzata nell’ambito del progetto regionale “Sorrisi tra Multisensorialità: giovani e rigenerazione”.

Un’iniziativa nata grazie alla collaborazione della Ricoclaun odv con il Comune di Vasto, il Consorzio Vivere Vasto Marina, Annamargareth Ciccotosto e i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” – IC1 Vasto.

La Mappa di Comunità rappresenta un percorso partecipato in cui giovani studenti, enti e associazioni hanno raccontato il territorio attraverso occhi nuovi: quelli dell’ascolto, della memoria e della creatività.

Ogni luogo scelto, ogni disegno, ogni parola è il tassello di una storia collettiva che parla di identità, appartenenza e cura dei luoghi che viviamo.

Programma dell’inaugurazione – Sabato 25 ottobre 2025

Ore 10:30 – Scopertura del primo pannello al Parco Suriani

Ore 11:30 – Inaugurazione del secondo pannello presso la Chiesa di Pennaluce

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme il valore della comunità, della partecipazione e della bellezza condivisa.

Un momento per sorridere, ricordare e immaginare, ancora una volta, un futuro più connesso e rigenerato.

La cittadinanza è invitata a partecipare!