La Ricoclaun inaugura la Mappa di Comunità a Vasto

Un progetto che intreccia emozioni, creatività e partecipazione collettiva.
Sabato 25 ottobre 2025, la Ricoclaun inaugura la Mappa di Comunità, realizzata nell’ambito del progetto regionale “Sorrisi tra Multisensorialità: giovani e rigenerazione”.
Un’iniziativa nata grazie alla collaborazione della Ricoclaun odv con il Comune di Vasto, il Consorzio Vivere Vasto Marina, Annamargareth Ciccotosto e i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” – IC1 Vasto.
La Mappa di Comunità rappresenta un percorso partecipato in cui giovani studenti, enti e associazioni hanno raccontato il territorio attraverso occhi nuovi: quelli dell’ascolto, della memoria e della creatività.
Ogni luogo scelto, ogni disegno, ogni parola è il tassello di una storia collettiva che parla di identità, appartenenza e cura dei luoghi che viviamo.
Programma dell’inaugurazione – Sabato 25 ottobre 2025
- Ore 10:30 – Scopertura del primo pannello al Parco Suriani
- Ore 11:30 – Inaugurazione del secondo pannello presso la Chiesa di Pennaluce
Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme il valore della comunità, della partecipazione e della bellezza condivisa.
Un momento per sorridere, ricordare e immaginare, ancora una volta, un futuro più connesso e rigenerato.
La cittadinanza è invitata a partecipare!