Emily Abruzzo: incontro programmatico per un nuovo anno associativo ricco e propositivo

Si è tenuto ieri, venerdì 7 novembre, presso la Sala polifunzionale Irma Perrotti del Polo Bibliotecario Mattioli di Vasto, il primo incontro ufficiale dell’Associazione Emily Abruzzo in vista del nuovo anno associativo che quest’anno sarà il ventesimo.

La riunione è stata condotta dalla Presidente prof.ssa Teresa Maria Di Santo alla presenza di tutte le oltre 20 associate.

Sinergia, collaborazione, unione, operatività le parole chiave che hanno guidato la discussione finalizzata a definire una programmazione annuale mirata a far diventare sempre di più Emily Abruzzo una presenza capillare sul territorio. Una presenza che, attraverso sensibilizzazione, informazione e prevenzione, possa configurarsi come uno strumento capace di contrastare la violenza dai mille volti.

Dalle iniziative nate nell'ambito del Protocollo d'Intesa Emily&UNaVi con Comuni, Enti, Scuole, Ordini Professionali del territorio, a quelle in programma per il 25 novembre – Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne – e non solo, al Premio Letterario Emily, giunto alla quarta edizione, un anno ricco di buoni propositi e programmi si prospetta alle Associate: donne, avvocatesse, psicologhe, insegnanti e professioniste che volontariamente mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per scendere in campo e contrastare bullismo, cyberbullismo e atti violenti diffondendo buone pratiche di non violenza.

Le volontarie dell’Associazione Emily Abruzzo sostengono e aiutano le vittime di violenza e sono reperibili 24 h su 24 al numero 351 8170905 o all’indirizzo e-mail sportellosave.emilyabruzzo@gmail.com.