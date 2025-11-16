Giornata nazionale della Colletta alimentare, buoni riscontri a San Salvo

Un'autentica ondata di solidarietà ha attraversato San Salvo nella giornata di sabato 15 novembre, in occasione della nuova edizione della Giornata nazionale della Colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

L'iniziativa, ormai appuntamento fisso nel calendario cittadino, ha confermato ancora una volta la generosità della comunità sansalvese, capace di mobilitarsi con entusiasmo per sostenere le famiglie più fragili.

A rendere possibile il successo della 29^ giornata solidale è stato l'impegno profuso dai volontari della Parrocchia San Giuseppe, affiancati dal Gruppo Scout locale, che hanno garantito una presenza costante e ben organizzata nei tre punti vendita Conad della città.

Grazie alla loro dedizione è stato possibile raccogliere una significativa quantità di beni di prima necessità destinati alla Caritas Nazionale, che li ridistribuirà alle famiglie in difficoltà.

Il bilancio della 29^ giornata è stato definito “confortante” dagli organizzatori e dai tanti volontari che si sono prodigati nell'iniziativa benefica, soddisfatti dalla partecipazione dei cittadini che dalla collaborazione sinergica tra volontari, associazioni e attività commerciali.