Celebrata a Vasto la Madonna di Loreto, Patrona dell'Aeronautica Militare e di tutti gli Aeronauti

Particolarmente sentita e partecipata la cerimonia di commemorazione della Madonna di Loreto, Patrona dell'Aeronautica Militare e di tutti gli Aeronauti, durante la Messa officiata da Don Luca Corazzari nella Concattedrale di San Giuseppe a Vasto mercoledì 10 dicembre, organizzata dall'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto.

Dopo la lettura della Preghiera dell'Aviatore, il Presidente AAA Vasto Lgt. (c) Ciro Confessore, nel suo discorso, ha pronunciato parole cariche di affetto, sensibilità e gratitudine che hanno abbracciato tutti, rivolgendo un pensiero a tutti i caduti dell'aria e ai soci che hanno chiuso le ali, Silvio Trivilini, Oreste De Rosa, Antonio Angelucci, Vittorio Emanuele Russo e Claudio Corazza, il cui loro ricordo rimarrà sempre forte nel cuore della Sezione di Vasto, soci distintisi per il loro forte attaccamento ai valori dell'Aeronautica e al gruppo di Vasto, contribuendo con incrollabile impegno alle attività istituzionali.

L'AAA Vasto a fine cerimonia ha ringraziato Don Luca, il coro e tutte le autorità civili e militari intervenute, gli Assessori comunali Nicola Della Gatta, Anna Bosco e Gabriele Barisano, il Consigliere regionale Francesco Prospero, il Dirigente Commissariato Polizia di Stato di Vasto Vice Questore Aggiunto Pasquale Marcovecchio, il personale della Capitaneria di Porto di Vasto, la stazione Mariradar Marina Militare Porto di Vasto M.llo 2a cl. Michele Guerino Ricciardi, la Polizia Locale rappresentata dal Ten. Massimo Palandrani, i Generali Gianfranco Rastelli dei Carabinieri, Valerio Di Bussolo dell'Aeronautica Militare e Antonio Santini del Corpo degli Alpini, Lucia D'Agostino già dirigente vicequestore di Polizia di Stato del Commissariato di Vasto, la Dirigente Polo Liceale Mattioli Vasto Maria Grazia Angelini, l'Avv. Giuseppe Tagliente, i Presidenti delle Associazioni d'Arma Matteo Marzella Polizia di Stato, Giuseppe Galante e Alfonso Mastroiacovo Carabinieri, Luca Di Donato Marinai d'Italia, l'ANMIG col socio Alessio Ciffolilli e tutti coloro che si sono uniti al momento di preghiera rivolto alla Virgo Lauretana e al cielo.