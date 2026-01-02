'Trasgredire nell'amore', l'Azione Cattolica San Nicola San Salvo a Chieti per il Capodanno con gli ultimi

I giovanissimi dell'Azione Cattolica della comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo, nei giorni 30-1 gennaio 2026, hanno trascorso il periodo a cavallo tra vecchio e nuovo anno un po' insolito ma altrettanto bello: stare insieme alle persone fragili e sole, per condividere la bellezza del vecchio e nuovo anno, presso la Capanna di Betlemme a Chieti fondata da Don Oreste Benzi e affidata alla comunitÃ Papa Giovanni XXIII .

Sono stati giorni belli ma intensi, per riscoprire il vero volto di Dio e condividerne appieno la bellezza del Creato.

Molto forte il momento in cui ci si Ã¨ recati nella Stazione Centrale di Pescara, portando dolciumi e coperte ed un sorriso pieno d'amore e speranza.

MercoledÃ¬ 31 dicembre, all'interno della struttura, c'Ã¨ stata la festa condivisa con circa 180 persone invitate in precedenza, con musica e animazione curate dal responsabile Luca Fortunato.

Molto sentita la celebrazione della Santa Messa in Capanna, presieduta dall'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte, mettendo nelle mani di Dio sogni e speranze dei ragazzi, affinchÃ© crescano e diventino realtÃ di bene e pace.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni