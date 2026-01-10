Raccolta alimentare "Aggiungi un posto a tavola", grande partecipazione dei cittadini

San Salvo conferma, ancora una volta, il suo grande cuore.

La raccolta alimentare promossa dal Lions Club San Salvo nell'ambito del service nazionale “Aggiungi un posto a tavola” in occasione della ‘Settimana internazionale contro la fame’, sta registrando una partecipazione straordinaria da parte della cittadinanza.

La raccolta, avviata nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, presso due supermercati cittadini Conad, doveva concludersi alle ore 12.30, ma - vista la grande risposta e la richiesta di tanti cittadini a contribuire - prosegue anche nel pomeriggio.

Tutti i beni raccolti saranno destinati alle Parrocchie di San Giuseppe e San Nicola Vescovo, che hanno collaborato nella raccolta e che provvederanno alla distribuzione alle famiglie in difficoltà del territorio.

“Il calore, la solidarietà dei sansalvesi non delude mai - dichiara il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro - oggi abbiamo toccato con mano quanto sia forte il senso di comunità nella nostra città. Grazie di cuore a chi ha già contribuito e a chi lo farà nel pomeriggio. Insieme possiamo fare la differenza”.

Il Lions Club San Salvo rinnova quindi l'invito a partecipare anche nelle prossime ore, per offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.