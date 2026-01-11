Centenario dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vasto, celebrazioni al via

Appuntamenti al via per celebrare, a Vasto, i 100 anni dalla costituzione del locale Gruppo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

I componenti del sodalizio presieduto da Luca Di Donato si sono ritrovati nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova-Parrocchia di San Pietro, per la Santa Messa, officiata da Don Luca Corazzari, cappellano spirituale, nel corso della quale sono stati ricordati i soci defunti.

Tra i presenti il sindaco Francesco Menna, il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, T.V. Rossella D'Ettorre, gli assessori Anna Bosco e Gabriele Barisano e i consiglieri comunali Luigi Marcello e Giuseppe Forte.

A seguire, dopo 100 rintocchi celebrativi delle campanelle del Gruppo, è stato deposto un omaggio floreale al cippo dedicato ai Caduti del mare, in via Adriatica.

“Nel corso dell'anno - ha sottolineato il presidente Di Donato - sono previste molte manifestazioni che ci vedranno ancora di più legati alla Marina Militare e alla nostra Città del Vasto”.