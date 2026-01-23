Donare sangue: un gesto semplice che può salvare una vita

Si è svolta nell’aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Mattioli-D’Acquisto' di San Salvo la giornata di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, organizzata dal direttivo Avis sezione locale di San Salvo, un momento importante di confronto e consapevolezza dedicato soprattutto ai più giovani.

All’incontro, organizzato dal docente di Scienze prof. Nicandro Gambuto con le classi quarte e quinte dell’Istituto, erano presenti la dirigente scolastica Annarosa Costantini e il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, donatrice lei stessa, che ha portato la sua preziosa testimonianza.

Il sindaco ha incoraggiato i ragazzi a non tirarsi indietro, ad essere coraggiosi, ricordando che una sola donazione può davvero cambiare la vita di qualcuno, può servire in modo tempestivo e permette di curare il maggior numero di persone possibile. Donare significa anche stare bene, prendersi cura della propria salute e adottare uno stile di vita sano. Donare significa sentirsi felici di aver potuto aiutare, con un piccolo grande gesto, altre persone.

Un messaggio condiviso anche dalla dirigente Costantini, che ha ringraziato i rappresentanti dell’Avis San Salvo per l’impegno sottolineando quanto sia fondamentale sensibilizzare e informare, soprattutto partendo dalla scuola.

Durante l’incontro si è parlato dell’importanza di conoscere il proprio gruppo sanguigno, di parlarne con amici e familiari, di informarsi e capire quanto questo gesto possa essere utile. È stato ricordato che esistono fasce d’età specifiche e che la maggiore età rappresenta il momento ideale per iniziare a donare.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente, la proiezione di un video con protagonisti ragazzi della stessa età degli studenti, per dimostrare che donare è un gesto possibile, concreto e alla portata di tutti.

“Informarsi è il primo passo - si legge in una nota diramata dal Comune -. Donare è un atto d’amore. Perché una sacca di sangue oggi può essere la speranza di qualcuno domani. Grazie ad Avis San Salvo per il grande lavoro di sensibilizzazione”.