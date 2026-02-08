San Salvo celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

Il bullismo e il cyberbullismo non sono “scherzi”.

Sono ferite che fanno male, spesso in silenzio, e che nessuno dovrebbe affrontare da solo.

Questa giornata rappresenta un momento importante di attenzione, ascolto e sensibilizzazione, soprattutto all’interno delle comunità scolastiche. È un’occasione per riflettere sul valore del rispetto, delle parole e dei gesti, online e nella vita di tutti i giorni.

Ai ragazzi e alle ragazze diciamo con forza: non siete sbagliati e non siete soli. Parlare è un atto di coraggio, chiedere aiuto è una forma di forza.

Alle famiglie e agli adulti: ascoltiamo, accompagniamo, non minimizziamo.

Il Comune di San Salvo è al fianco delle scuole, degli studenti e delle famiglie per promuovere una cultura fondata su empatia, inclusione e rispetto.