San Salvo celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

Il bullismo e il cyberbullismo non sono “scherzi”.
Sono ferite che fanno male, spesso in silenzio, e che nessuno dovrebbe affrontare da solo.
Questa giornata rappresenta un momento importante di attenzione, ascolto e sensibilizzazione, soprattutto all’interno delle comunità scolastiche. È un’occasione per riflettere sul valore del rispetto, delle parole e dei gesti, online e nella vita di tutti i giorni.
Ai ragazzi e alle ragazze diciamo con forza: non siete sbagliati e non siete soli. Parlare è un atto di coraggio, chiedere aiuto è una forma di forza.
Alle famiglie e agli adulti: ascoltiamo, accompagniamo, non minimizziamo.
Il Comune di San Salvo è al fianco delle scuole, degli studenti e delle famiglie per promuovere una cultura fondata su empatia, inclusione e rispetto.
Dove chiedere aiuto:
Nelle scuole, presso gli sportelli di ascolto Think Family;
Centro della Maternità e dell’Infanzia – Corso Garibaldi, presso il Centro Alice
tutti i mercoledì dalle 15:00 alle 19:00
tel. 0873 340294 – cell. 342 6499752
Giovedì pomeriggio: sostegno psicologico Centro Alice su appuntamento;
Giovedì dalle 16:00 alle 19:00 attivo lo Sportello Eurodesk, per ragazze e ragazzi interessati alle opportunità europee;
A breve riapertura del Centro di aggregazione giovanile.
Servizio Tutela Minori
0873 340202
Gli sportelli sono aperti e utili anche ai genitori.
“Parlare è forza. Chiedere aiuto è coraggio”.
"Insieme possiamo scegliere di stare sempre dalla parte del rispetto e della cura" sottolineano il sindaco Emanuela De Nicolis e l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini.