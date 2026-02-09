PiÃ¹ di mille le presenze dell'Azione Cattolica Chieti-Vasto a Orsogna per la 'Festa della Pace'

Domenica 8 febbraio a Orsogna si Ã¨ tenuta la â€˜Festa della Paceâ€™ facendo da richiamo per l'intera Azione Cattolica della Diocesi Chieti - Vasto, per invocare la pace nel mondo.

La mattinata ha avuto inizio in piazza Giuseppe Mazzini con l'accoglienza dei mille partecipanti da dove Ã¨ partito il lungo corteo con cartelli, striscioni e slogan scandite al coro di â€˜â€™No alla guerra, si alla pace'', attraversando le strade principali, fino a giungere presso il Palazzetto dello Sport per il momento di festa e condivisione alla quale ha preso parte anche una delegazione dell'Azione Cattolica della comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo accompagnata dalla presidente Stefania Ciocca.

Per i piÃ¹ piccoli presenti, invece, spazio ludico - ricreativo con la partecipazione del mago Silva.

Il MSAC (Movimento Studentesco Azione Cattolica) ha presentato le nuove iniziative per l'anno corrente 2026.

Momento centrale della mattinata, la celebrazione della Santa Messa Solenne presieduta dall'Arcivescovo Mons. Bruno Forte officiata in onore della Pace tra i popoli e nel mondo intero.

â€˜â€™Carissimi, oggi celebriamo la Festa della Pace Unitaria''. Sono queste le parole pronunciate dall'Arcivescovo Forte nella sua omelia, declinando la parola Pace in tutte le sue forme piÃ¹ espressive e autentiche.

In conclusione, il prelato ha aperto uno spiraglio di pace verso la guerra in Mededio oriente â€˜senza la giustizia non câ€™e' pace'.

Nel pomeriggio, invece, i presenti divisi per settori d'appartenenza hanno potuto riflettere su questo grande tema mondiale.

La giornata di festa si Ã¨ conclusa con le riflessioni del presidente nazionale Giuseppe Notarstefano.

Sul palco per il saluto finale tutta la Presidenza diocesana capitanata dalla sempre brillante presidente Emanuela Pedone e dall'Assistente Diocesano don Leo Rosa molto amato dai giovani della diocesi.

Video e fotoservzio a cura di Lorenzo Saturni