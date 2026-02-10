'Raccolta Farmaci' per le famiglie meno abbienti a San Salvo

Nelle farmacie aderenti di San Salvo, per il 26° anno consecutivo, torna la ‘Raccolta Farmaci’ promossa dal Banco Farmaceutico come aiuto e sostegno concreto per le famiglie meno abbienti.
Presso le Farmacie Leone Magno, Di Croce e Di Nardo - Labrozzi saranno presenti i volontari della Caritas ‘Gerico’ della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo con un banchetto per la raccolta dei medicinali.
“Un invito alla generosità da parte di questa città che per disponibilità al dono si è sempre contraddistinta ” ha commentato la referente del Banco Farmaceutico, Maria Torino, che ricorda che per le donazioni dei farmaci da banco c'è tempo fino a lunedi 16 febbraio.
Videoservizio a cura di Banco Farmaceutico ETS