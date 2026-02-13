L'Atletica Velo Club San Salvo dona il ricavato di “Donne in Corsa” allo Sportello Antiviolenza FRIDA

Una serata all’insegna della convivialità, ma soprattutto del sostegno concreto a chi opera in prima linea contro la violenza di genere.

Si è tenuta ieri sera, presso il ristorante pizzeria “Il Panfilo”, la cena sociale organizzata dall’Associazione Atletica Velo Club San Salvo, un momento di incontro che ha suggellato il successo dell’iniziativa “Donne in Corsa”.

Il cuore della serata è stato la consegna ufficiale del contributo ricavato dall’evento sportivo dello scorso 23 novembre 2025. La somma è stata devoluta allo Sportello Antiviolenza FRIDA, gestito dall’Associazione Dafne, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Visibilmente emozionato, il presidente dell’Atletica Velo Club, Tonino Maggitti, ha voluto ringraziare tutti i presenti e chi ha reso possibile questo traguardo: “Questo momento ha per noi un valore speciale. È il risultato di un impegno condiviso che ha trasformato lo sport in un gesto concreto di vicinanza e solidarietà. Con 'Donne in Corsa' abbiamo lanciato un messaggio forte. Provare una profonda emozione nel condividere questo obiettivo con l’Amministrazione, con le scuole, le associazioni e con i tantissimi cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa è il premio più grande per la nostra associazione.”

A portare i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis e a testimoniare la vicinanza dell'istituzione erano presenti gli assessori Gianmarco Travaglini, Elisa Marinelli e Tony Faga e il consigliere Claudio Mastronardi. La loro partecipazione ha sottolineato l'importanza del lavoro di rete tra associazionismo sportivo, sociale e governo del territorio.

L’assessore alle Politiche Sociali, Gianmarco Travaglini: “Sostenere realtà come lo Sportello FRIDA significa investire nella sicurezza e nella dignità delle donne del nostro territorio. Vedere come il mondo dello sport, grazie all’Atletica Velo Club, riesca a mobilitare così tanta energia positiva per una causa così nobile ci rende orgogliosi. Questa donazione non è solo un contributo economico, ma un segnale di speranza e un monito costante: a San Salvo nessuno è lasciato solo nella battaglia contro la violenza”.