Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto: Luciana Cunicella alla guida

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto per il mandato 2026–2030.

Alla guida dell’Ordine è stata eletta la presidente Luciana Cunicella, affiancata da un Ufficio di Presidenza composto da Claudio de Nicolis, vicepresidente, Paola Valentini, segretario, e Filippo D’Angelo, tesoriere e dai consiglieri Maria Lucia D’Alessandro, Eleonora Daniele e Antonio Pietro Di Lello.

L’azione programmatica del Consiglio si articola attorno a quattro direttrici fondamentali.

Sostegno alle nuove generazioni con l’istituzione di un “Laboratorio Giovani” che rappresenterà un tavolo operativo permanente dedicato al coinvolgimento attivo dei professionisti di più recente iscrizione. L’obiettivo è favorire la partecipazione alla progettazione di eventi, iniziative formative e documenti di indirizzo, promuovendo innovazione, responsabilizzazione e ricambio generazionale all’interno dell’Ordine.

Formazione multidisciplinare e visione strategica. Il Consiglio intende superare la concezione del professionista quale mero tecnico fiscale, promuovendo un modello evoluto di consulente strategico capace di affiancare imprese e cittadini nei processi decisionali complessi. In tale prospettiva, saranno rafforzate collaborazioni qualificate con Università, Fondazioni e altri Ordini professionali, al fine di sviluppare percorsi formativi di alto profilo e improntati a una visione sistemica delle competenze professionali.

Identità, autorevolezza e presidio di legalità. Particolare attenzione sarà riservata al rafforzamento del ruolo del commercialista quale interlocutore strategico delle istituzioni e autentico presidio di legalità nel sistema economico. L’Ordine garantirà una presenza qualificata e costante nel dialogo con enti locali, Agenzia delle Entrate e sistema giustizia, al fine di rappresentare con competenza e autorevolezza le istanze della categoria e assicurare una corretta considerazione delle esigenze operative dei professionisti e delle imprese del territorio.

Confronto, partecipazione e senso di appartenenza. Il nuovo Consiglio promuoverà un dialogo costante e strutturato tra gli iscritti, volto all’individuazione delle criticità emergenti e alla definizione di soluzioni condivise. Rafforzare il senso di comunità professionale significa accrescere la capacità collettiva di interpretare e anticipare le dinamiche del mercato, in un contesto in continua evoluzione.

«Quello che stiamo costruendo è un autentico percorso umano e professionale», ha dichiarato la presidente Cunicella, sottolineando come l’impegno e l’energia del nuovo Consiglio siano orientati a rendere l’Ordine un punto di riferimento solido, credibile e propositivo per i professionisti, per le imprese e per l’intera collettività.