Avis San Salvo, oltre mille donazioni nell'ultimo anno

Si è svolta sabato 7 marzo la 49ª Assemblea ordinaria dell’Avis Comunale di San Salvo, primo appuntamento dopo il rinnovo delle cariche associative dello scorso anno. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dati associativi del 2025 e le iniziative realizzate sul territorio.

“Nonostante un lieve calo rispetto all’anno precedente – ha dichiarato il presidente dell’Avis Comunale di San Salvo, Antonello Ialacci – siamo riusciti a mantenere il numero delle donazioni sopra quota mille. È un risultato importante che dimostra la grande generosità e il forte senso di solidarietà dei nostri donatori e delle nostre donatrici”.

Nel 2025, presso il Centro Trasfusionale di Vasto, sono state effettuate 1.031 donazioni, solo 3 in meno rispetto al 2024. I donatori attivi sono stati 515 (359 uomini e 156 donne), mentre il totale dei soci iscritti all’associazione è di 621. Nel dettaglio, sono state registrate 994 donazioni di sangue intero e 23 plasmaferesi.

Il presidente Ialacci ha inoltre evidenziato il dato dei nuovi donatori, pari a 38 nel corso dell’anno, un numero su cui l’Avis intende continuare a lavorare con nuove iniziative di sensibilizzazione.

“Il dato che più ci deve far riflettere – ha aggiunto Ialacci – è proprio quello relativo ai nuovi donatori. Il nostro obiettivo resta quello di continuare a investire nella comunicazione e nel coinvolgimento dei giovani, perché il futuro dell’Avis dipende dalla capacità di rinnovare continuamente la nostra base associativa”.

Il Presidente ha inoltre ricordato che l’Avis di San Salvo si colloca al quinto posto a livello provinciale come numero di donazioni, AVIS provinciale che si conferma la prima in Abruzzo per numero di donazioni e autosufficienza di sangue.

Questi risultati sono il risultato delle numerose attività promosse e realizzate anche in collaborazione con aziende del territorio (Autoemoteca in DENSO e AMAZON), sensibilizzazione nelle scuole (ITE e IPSIA), collaborazione con Associazioni sportive e Culturali per eventi specifici. Queste attività hanno prodotto attenzione ed apprezzamento da parte dei donatori e dei nostri concittadini.

Per il 2026 lavoreremo per migliorare ed ampliare il messaggio della donazione del sangue come scelta etica e di vita nel nostro tessuto sociale, soprattutto tra i giovani.

Il presidente Ialacci ha inoltre annunciato che il gruppo dirigente sarà impegnato a sostenere e supportare la nascita della Fondazione di partecipazione denominata “Blood-Net Abruzzo ETS (Osservatorio delle politiche sociali e sanitarie del dono del sangue) promossa dall’AVIS Regionale ed a preparare al meglio le attività per le celebrazioni del 50° anniversario di fondazione della nostra Comunale che ricorrerà nel 2027”.

“Insieme al consolidamento/crescita DONAZIONI e DONATORI, questi sono obiettivi corposi e ambiziosi, ma alla nostra portata – ha concluso Ialacci rivolgendosi ai soci ringraziandoli per la loro dedizione – se continueremo a lavorare insieme nel promuovere e divulgare il valore della donazione, come abbiamo sempre fatto nel corso di tutti questi anni”.