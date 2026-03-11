Avis Comunale Vasto, sensibilizzazione e impegno continuano

Come ogni anno, in questo periodo, per la nostra associazione è tempo di bilanci.

Bilanci valutati ed approfonditi durante l’assemblea annuale degli associati, i quali riguardano le attività sociali di proselitismo e di solidarietà svolte dalla nostra associazione, per promuove e diffondere la raccolta di sangue, ed i valori della solidarietà avisina.

L’anno appena trascorso ha visto insediarsi il nuovo Consiglio Direttivo eletto nell’assemblea elettiva del 01/06/2025, cosi formato: Presidente-Michele Massone, Vice Presidente-V. Franco Gabriele, Tesoriere-Vincenzo Del Muto, Segretario-Raffaele Iuso, Consigliere-Romeo Colasante, Consigliere-Ferdinando Miscione, Consigliere-Maria Beatrice Perrozzi, Consigliere-Geanina Radu, Consigliere-Riccardo Rapelli, Consigliere-Carlo D’Adamo, Consigliere-Giacinto Fioravante. Consiglio Direttivo, che il 19/06/2025 ha avuto l’onore ed il privilegio di essere presentato nell’aula consiliare della casa comunale, al cospetto del Primo Cittadino Francesco Menna e di parte della Giunta e del Consiglio.

Abbiamo chiuso il 2025 con 1782 soci di cui 1747 soci donatori e 35 soci collaboratori, con una raccolta di sangue pari a 2.833 unità (2750 di sangue intero e 83 di plasmaferesi), dati che pongono la nostra associazione al secondo posto nella provincia di Chieti, provincia che a sua volta si conferma la più proficua della regione. Nei confronti dello scorso anno, si è registrato un leggero calo sia come donazioni (- 77) e sia come donatori (- 56), il tutto nonostante la prolifera azione di proselitismo messa in atto, dove i nuovi donatori sono stati 95, i quali non sono riusciti a rimpiazzare quelli cessati per fine attività donazionale (limite di età e motivi di salute).

Per quanto riguarda le attività di proselitismo, fidelizzazione ed eventi istituzionali. Tra le numerosissime messe in atto ed altre alle quali ha partecipato la nostra associazione, vogliamo ricordare la 16^ Edizione Trofeo beach volley Davide Centofanti del 03/08/2025 evento che abbiamo supportato quale sponsor promozionale, promuovendo il dono del sangue tra i tantissimi giovani partecipanti al torneo. La 1^ Edizione di CamminiAMO con Avis Vasto del 27/09/2025, un evento alla riscoperta del borgo antico della nostra città, che ha coinvolto centinaia di partecipanti e dove abbiamo avuto un eccellete riscontro con la nostra attività di proselitismo. La partecipazione quale partner solidale alla Pink Parade del 19/10/2025 a Vasto Marina. Una camminata per sensibilizzare la prevenzione contro il tumore al seno ed al supporto oncologico, dove abbiamo operato con un nostro info point.

Inoltre, una menzione speciale va dedicata ad altri due eventi istituzionali. Questi sono le due assemblee elettive delle nostre sovraordinate Avis Provinciale e Regionale, del 06/04/2025 e del 04/05/2025, dove abbiamo candidando due nostri soci collaboratori, i quali sono stati eletti quali consiglieri nei rispettivi direttivi: Vincenzo Del Muto per il Consiglio direttivo provinciale (e supplente in quello regionale) e Giuseppe Galasso per il Consiglio direttivo regionale, persone di elevata serietà e professionalità. Così come, abbiano espresso nell’ambito dell’assemblea elettiva dell’Avis Nazionale del 23-24-25/05/2025 un consigliere nazionale nella persona del Dott. Pasquale Colamartino, nostro socio collaboratore, già presidente dell’Avis Nazionale, nonché attuale presidente onorario dell’Avis Regionale Abruzzo. Questo ci porta ad essere rappresentati orgogliosamente come Avis Comunale Vasto, in tutti i livelli della scala “gerarchica” della nostra associazione.

Per l’anno in corso è doveroso recuperare quanto non è stato possibile mettere in atto nel 2025 e guardare al 2026 con ottimismo ed ambizione, puntando sempre più sulla comunicazione per raggiungere quei giovani che saranno il nostro futuro patrimonio solidale. Comunicazione che ci vede molto attivi sulla rete, con il nostro sito web molto funzionale e costantemente aggiornato. In esso l’utente trova tutte le informazioni utili e necessarie per avvicinarsi al mondo della donazione del sangue. Mentre, per quanto riguarda i social network, le nostre pagine Facebook ed Instagram sono da sempre molto attive e seguite, nonché funzionali ed esaurienti nel far conoscere la nostra associazione, promuovere il dono del sangue ed informare sulle attività che svolgiamo.

Per concludere, vogliano ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico del Centro Trasfusionale dell’Ospedale ‘San Pio’ di Vasto che giornalmente ed amorevolmente si prendono cura dei nostri donatori.

Meravigliosi donatori, ai quali va il ringraziamento più sentito e profondo del nostro cuore, per la preziosissima ed indispensabile opera di solidarietà a favore della nostra società.

Grazie al loro generoso contributo di donatori di sangue e di vita, le tante persone che nel silenzio della loro malattia soffrono, rivedono la luce della speranza in fondo al tunnel della loro malattia.

Viva l’Avis, Viva l’Avis Comunale Vasto

Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale Vasto