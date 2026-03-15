Il Lions Club San Salvo ha celebrato la sua XVIII Charter Night

Venerdì 13 si è svolta la XVIII Charter Night del Lions Club San Salvo, un momento importante di celebrazione e condivisione che ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici del club. Alla serata hanno preso parte anche tutti i presidenti dei Club della circoscrizione e il Governatore del Distretto 108A Stefano Maggiani.

Nel corso dell’incontro, il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro, ha ripercorso con emozione i diciotto anni di attività del Club, ricordando con orgoglio i principali service realizzati nel tempo.

Nel suo intervento ha inoltre sottolineato il ruolo sempre più significativo che il club ha saputo conquistare nella comunità cittadina, grazie alla collaborazione costante e proficua con l’amministrazione comunale, con le altre associazioni del territorio e con i club service della zona.

Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, intervenuta durante la serata, si è complimentata con il club riconoscendone il ruolo primario nella vita cittadina e le numerose iniziative realizzate insieme negli anni a beneficio della comunità.

Il Governatore Stefano Maggiani ha evidenziato la crescita del club nel corso degli anni, sottolineando la capacità di superare le difficoltà e di continuare a rafforzarsi. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’ingresso di cinque nuovi soci durante la Charter Night: giovani motivati che contribuiranno a portare nuova energia e prospettive all’interno del club.

Nel corso della serata il presidente Virginio Di Pierro ha inoltre consegnato l’“Appreciation del Presidente” a Romina Palombo per i risultati ottenuti nella scorsa annata lionistica e una targa di merito a Carmen Di Vito, in riconoscimento della passione e dell’impegno costante dimostrati nel servizio lionistico.

La XVIII Charter Night si è così confermata non solo come momento celebrativo della storia del club, ma anche come occasione per guardare con entusiasmo alle sfide e ai progetti futuri al servizio della comunità.



