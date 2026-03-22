Comunità Papa Giovanni XXIII, 9 posti per il Servizio Civile

Sono 9 i posti disponibili in Abruzzo per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti alla Comunità Papa Giovanni XXIII.
Nel progetto “Fuori dal guscio 2026" sono disponibili nove posti in attività di inclusione sociale e accompagnamento di persone con disabilità che vivono in due case famiglia dell’associazione, a Pacentro (AQ) e Pescara e supporto a persone senza fissa dimora presso la sede “Capanna di Betlemme” di Chieti.
Il Servizio Civile prevede la possibilità di riservare alcuni posti a giovani con “minori opportunità”: nel progetto “Fuori dal guscio 2026” tre posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche, per accedere ai quali sarà sufficiente compilare un’autocertificazione.
Il bando riguarda la selezione di 65.964 giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono diventare operatori volontari in progetti di servizio civile universale in Italia e all'Estero, con un impegno di 25 ore settimanali ed una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. La scadenza per presentare la candidatura è alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.
I requisiti e le caratteristiche del bando
Possono partecipare al bando i giovani, senza distinzione di sesso, che al momento della presentazione della domanda hanno compiuto 18 anni e ne hanno meno di 29. È richiesta la cittadinanza italiana o di paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extra-UE va dimostrato di soggiornare regolarmente in Italia. L’elenco dettagliato dei requisiti generali agli articoli 2 e 3 del bando. Altri requisiti aggiuntivi andranno verificati direttamente nei testi dei progetti. I giovani e le giovani ricevono un contributo di 519,47 euro mensili. Nei progetti all'estero viene aggiunta una diaria giornaliera che va dai 13 ai 15 euro a seconda del Paese di destinazione.
E' possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, esclusivamente con SPID oppure con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o, se sei cittadino europeo o extra-europeo regolarmente soggiornante, chiedendo le credenziali di accesso specifiche sulla piattaforma stessa. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.
Per avere maggiori informazioni si può contattare il telefono 339 8444360.