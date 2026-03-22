Comunità Papa Giovanni XXIII, 9 posti per il Servizio Civile

Sono 9 i posti disponibili in Abruzzo per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti alla Comunità Papa Giovanni XXIII.

Nel progetto “Fuori dal guscio 2026" sono disponibili nove posti in attività di inclusione sociale e accompagnamento di persone con disabilità che vivono in due case famiglia dell’associazione, a Pacentro (AQ) e Pescara e supporto a persone senza fissa dimora presso la sede “Capanna di Betlemme” di Chieti.

Il Servizio Civile prevede la possibilità di riservare alcuni posti a giovani con “minori opportunità”: nel progetto “Fuori dal guscio 2026” tre posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche, per accedere ai quali sarà sufficiente compilare un’autocertificazione.