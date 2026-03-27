Tornano a Cupello le Uova AIL, un gesto di solidarietà e speranza

In occasione delle festività pasquali tornano a Cupello le Uova di Pasqua AIL, iniziativa dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, a sostegno della ricerca scientifica e delle attività di assistenza ai pazienti.



L'iniziativa sarà presente nelle piazze di Cupello.

Sabato 28 marzo i volontari AIL saranno a Ributtini, in Piazza San Francesco, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, in collaborazione con il Comitato Pro Ributtini.

Domenica 29 marzo sarà la volta di Montalfano, nelle adiacenze della Chiesa, dalle ore 9:00 alle ore 10:30, in collaborazione con l'Associazione Montalfano Terra Nostra, e a seguire a Cupello, in Piazza Garibaldi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.



Con una donazione minima di 15 euro sarà possibile sostenere concretamente la ricerca e contribuire a dare speranza a chi sta affrontando leucemie, linfomi e mieloma.



Un piccolo gesto che può fare la differenza.



A Pasqua, scegli la solidarietà. Scegli AIL.