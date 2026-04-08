'Lions Day' con i Club di Vasto e San Salvo tra screening gratuito della vista e raccolte per i bisognosi

SarÃ una mattinata interamente dedicata ad attivitÃ di servizio e alla conoscenza di chi sono e cosa fanno i Lions nel mondo e a livello locale quella che domenica celebrerÃ il Lions Day, lâ€™annuale appuntamento con lâ€™evento che mette a confronto i soci Lions con le loro comunitÃ .

Teatro della manifestazione sarÃ il parcheggio di lungomare Ernesto Cordella a Vasto Marina che, a partire dalle ore 9.30 di domenica 12 aprile, vedrÃ impegnati i soci Lions dei Club Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto New Century e San Salvo, sodalizi che per lâ€™occasione hanno organizzato uno screening gratuito della capacitÃ visiva e una raccolta di beni essenziali per lâ€™infanzia (pannolini, omogenizzati, pappe, biscotti, giocattoli...).

Service principali che saranno affiancati anche dalla raccolta di smartphone in disuso, che verranno scambiati con alberi da piantare nella comunitÃ , e dalla raccolta tradizionale di occhiali usati, da vista e da sole, che verranno recuperati, ripuliti, ricatalogati e distribuiti gratuitamente a chi ne ha bisogno anche in Italia. Non mancherÃ la possibilitÃ di contribuire ad una raccolta fondi in favore della LCIF-Lions Clubs International Foundation per le campagne di aiuto alle popolazioni colpite da maltempo e dissesto idrogeologico, e tutti sappiamo quanto la tematica sia strettamente attuale. A fronte di una donazione pari a euro 5,00 si riceverÃ in omaggio di gratitudine consistente in una tazza mug; a fronte di una da almeno 10,00 euro si riceverÃ una sacca.

â€˜Un evento da non perdere â€“ dicono i presidenti Michele Lalla (Vasto Host), Antonio Muratore (Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Erika De Cristofaro (Vasto New Century) e Virginio Di Pierro (San Salvo) â€“ che ci permetterÃ di realizzare tante attivitÃ di servizio insieme. SarÃ una mattinata di Festa allâ€™insegna dellâ€™amicizia e della vicinanza alla comunitÃ e rappresenterÃ lâ€™occasione per conoscere meglio i nostri service e la nostra associazione internazionale, la piÃ¹ grande organizzazione di servizio al mondo.â€™